Außen- und Sicherheitspolitik ist ein Wachstumsgeschäft, die Münchner Konferenz platzt aus allen Nähten. Keine Veranstaltung in Deutschland bietet eine derart hohe Dichte an Entscheidern aus aller Welt auf. Die Abfolge der Gespräche und Panels ist kaum zu koordinieren.

Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) hat ein gutes Gespür dafür entwickelt, unter welchem Leitmotiv die Jahresversammlung der globalen Außen- und Sicherheitspolitiker abgehalten wird. In diesem Jahr haben die Organisatoren den Begriff Westlessness geprägt, um das Unwohlsein der meisten Konferenzgeher mit ihrer Welt zu beschreiben. Nachdem schon im vergangenen Jahr die New York Times spöttisch vom "Requiem des Westens" geschrieben hat, konstatiert die MSC nun selbst das Offensichtliche: Der Westen, die liberale Weltordnung, das um die transatlantische Allianz gebaute Gebilde aus Ordnung und Sicherheit - er ist in eine eklatante Existenzkrise geraten. Westlessness verbindet also im englischen Wortspiel den Niedergang des Westens mit der Unruhe (restlessness), die nicht wenige deshalb ergriffen hat.

Unruhe gehörte schon immer zur Grundausstattung der Münchner Sicherheitskonferenz. Auch wenn in jedem Jahr ein neuer Rekordstand an Krisen und Katastrophenstimmung gemessen wird - Probleme sind das Tagesgeschäft der Außenpolitik. Eine heile Welt gibt es nicht, und wer Außenpolitik professionell betreibt wie die mehr als 800 Konferenzteilnehmer, der verdankt ja sein Geschäft der Unruhe in der Welt.

Die Versammlung kann nicht mit einem Gesamtvertretungsanspruch aufwarten. Geschweige denn mit einem Lösungsplan.

Freilich ist seit einigen Jahren spürbar, dass die Versammlung nicht unbedingt einen Gesamtvertretungsanspruch reklamieren kann, geschweige denn einen Lösungsplan. Auffällig ist, dass die Unruhestifter auf der Welt nicht unbedingt nach München reisen - und das beginnt mit der US-Delegation, die in diesem Jahr zwar mustergültig mit Außen- und Verteidigungsminister aufwartet, die aber auch Lücken zeigt: Es fehlen die ideologischen Gefolgsleute des Präsidenten, die Abgeordneten der Republikaner, die Isolationisten.

Es fehlen aber auch die russischen oder chinesischen Vertreter jenseits der wenigen Amt- und Würdenträger, die für wenige Minuten das Podium besetzen. Sie wissen, dass sie auf der Konferenz nicht unbedingt mit Applaus überschüttet werden. Insofern ist München old school: Diplomatie, Verhandlungen, Kompromisse, strategisches Denken in den Mustern der alten Weltordnung.

Wie immer kann die MSC ein paar schwindelerregende Zahlen präsentieren. Knapp 140 Präsidenten, Regierungschefs oder Minister werden erwartet, ein fast nicht zu steuernder Auflauf an Hochleistungspolitikern, die aus drei Konferenztagen maximalen Ertrag herausholen wollen. Keine Veranstaltung in Deutschland bietet eine derart hohe Dichte an Entscheidern aus aller Welt auf. Das bedeutet aber auch: eine kaum zu koordinierende Abfolge von Treffen im kleinsten und kleinen Kreis, unzählige Essen und natürlich der Wunsch, die große Bühne ganz für sich zu haben.

Dieser Wunsch stellt die Konferenzorganisatoren vor nicht geringe Probleme, denn was aus Sicht einer transparenten Diplomatie oder nur aus schierer Neugier des Publikums von Interesse sein mag, ist politisch häufig nicht umsetzbar. Ein Panel mit dem indischen und dem pakistanischen Außenminister? Wunschtraum. Eine öffentliche Auseinandersetzung zwischen dem amerikanischen, dem chinesischen und dem russischen Außenminister? Machen die Herren selbstverständlich nicht. Eine Fortsetzung der Libyen-Gespräche auf der Bühne oder in einem Hinterzimmer? Sehr heikel. Nein, US-Außenminister Mike Pompeo wird nicht auf seinen iranischen Kollegen Mohammad Dschawad Sarif treffen, vermutlich nicht einmal zufällig auf den Fluren des Bayerischen Hofs, wo es kein Entrinnen gäbe.

Die Münchner Sicherheitskonferenz ist ein expandierender Betrieb, weil immer mehr Akteure und Adabeis des außen- und sicherheitspolitischen Orbits dabei sein wollen, wenn der Planet kreist. Schon werben Thinktanks oder kluge Studienschreiber um Aufmerksamkeit, haben Schwierigkeiten, ihre Seitenveranstaltungen mit Zuschauern zu füllen - zumindest mit solchen, die sie nicht schon das ganz Jahr auf ihren Konferenzen getroffen haben.

Aufmerksamkeit ist ein rares Gut geworden, und je offener und transparenter die Konferenz mit ihren Life-Übertragungen und Diskussionsrunden auch für die Münchner Bevölkerung wird, desto mehr geht unter im gewaltigen Grundrauschen der Münchner Tage. Ein Gespräch über Berg-Karabach zwischen dem Präsidenten Aserbaidschans und dem Premierminister Armeniens? Könnte interessant werden, wenn es denn genügend Interesse weckt.

Die Konferenz jedenfalls hat vorgesorgt. Seit einem Jahr ist sie nun in der Rechtsform einer gemeinnützigen Stiftung organisiert, Stiftungsgeld kam aus der Staatskasse, und die Finanzierung über private Geldgeber ist auf absehbare Zeit gesichert. Außenpolitik wird weiter Konjunktur haben.