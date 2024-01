Die Deutsche Franziskanerprovinz hat das Münchner Institut für Praxisforschung und Projektberatung (IPP) mit einer Missbrauchsstudie beauftragt. Das gab die Ordensleitung am Mittwoch bekannt. Die Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Untersuchung sollen Ende 2025 vorliegen und veröffentlicht werden. Es gehe vor allem darum, den Betroffenen zuzuhören, was sie erlitten hätten, und zu verstehen, wie es dazu habe kommen können, erläuterte der Leiter der Deutschen Franziskanerprovinz, Bruder Markus Fuhrmann. Seit 2010 seien bei der Provinz mehr als 40 Meldungen zu Missbrauchsfällen eingegangen. Sie bezögen sich meist auf die Zeit von 1960 bis 1990. Der Großteil der als Täter beschuldigten Brüder sei schon gestorben. Laut Fuhrmann kostet die Studie einen niedrigen sechsstelligen Betrag. 500 000 Euro haben die Franziskaner nach eigenen Angaben bisher als Anerkennungsleistungen an Betroffene bezahlt. Seit 2010 seien 30 Anträge gestellt und davon 27 bewilligt worden. Ordensleitung und Forschende verbanden die Vorstellung des Projekts mit einem Aufruf. Wer im Verantwortungsbereich der deutschen Franziskanerprovinz sexualisierte Gewalt erfahren habe, möge sich beim IPP melden.