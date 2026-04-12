Bereits am späten Sonntagnachmittag strömen die Leute zum Budapester Batthyány-Platz. Junge und Alte, viele Familien mit Kindern, sie tragen Fahnen, rot-weiß-grüne Outfits oder haben sich die ungarischen Farben auf die Wangen gemalt. Ihr Ziel ist die Promenade am Donauufer, an dem die Tisza-Partei eine Art Fanmeile aufgebaut hat. Die Leute sitzen an Biertischen, an Ständen werden Getränke und Brote verkauft. Alle paar Minuten kommen weitere Massen die U-Bahn-Rolltreppen hoch, und jemand ruft „Árad a Tisza“, die Theiß fließt; es ist die Parole der Partei, die denselben Namen hat wie der Fluss Theiß. Und Hunderte Leute stimmen ein, die Stimmung hat etwas von einer Fußball-WM.

Die Sprechchöre werden häufiger, die Stimmung ausgelassener, je später es beim Public Viewing der Wahlergebnisse wird und je mehr Wahlkreise sich auf dem großen Bildschirm am Donauufer blau färben, die Farbe der Tisza-Partei. Und je klarer wird, dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán vor der größten Niederlage seiner Karriere steht. Am späten Sonntagabend steht dann fest, dass Orbán sein Amt abgeben muss. Nach 16 Jahren, in denen er die ungarische Demokratie umgebaut, die Justiz, die Medien, die staatlichen Institutionen beschnitten und Rechte von Minderheiten beschränkt hat. Gegen 21:30 Uhr tritt er dann auch selbst vor die Kameras und gratuliert seinem Herausforderer Péter Magyar zum Wahlsieg. Sichtlich angeschlagen gesteht Orbán die Niederlage ein und sagt, er werde auch aus der Opposition für die Heimat kämpfen: „Wir haben schon schwere Zeiten durchgemacht, wir geben nicht auf, nie, nie, nie.“ Der Satz, den man diesem Abend von seinen Wählern am häufigsten vernimmt, lautet „Vége van“, das ist das Ende.

Bereits 2002 hat Orbán eine Wahl verloren, damals noch als eher liberaler, europafreundlicher Politiker

Es ist Orbáns dritte Niederlage in seiner Karriere als inzwischen dienstältester europäischer Regierungschef. Bereits 2002 hat er eine Wahl verloren, damals war er noch ein eher liberaler, europafreundlicher Politiker. Das zweite Mal unterlag er vier Jahre später gegen die Postsozialisten. Als Orbán dann 2010 erfolgreich ins Amt zurückkehrte, begann er, ausgestattet mit einer Zweidrittel-Mehrheit im Parlament, den Staat und auch das Wahlsystem auf die Bedürfnisse seiner Fidesz-Partei zuzuschneiden.

Der Wahlkommission zufolge kommt Tisza nach Stand der Auszählung in den späten Abendstunden auf 138 von 199 Sitzen, was für eine Zweidrittelmehrheit genügen würde. Im ungarischen Parlament werden dann drei Parteien vertreten sein: Fidesz, Tisza und die rechtsextreme Kleinpartei Mi Hazánk.

Da alle wichtigen Gesetze in Ungarn Verfassungsrang haben, kann eine Tisza-Regierung nur mit einer Zweidrittelmehrheit die notwendigen Maßnahmen durchsetzen, um etwa die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen. Dies ist unter anderem eine Voraussetzung, damit die EU die Milliarden freigibt, die sie in den vergangenen Jahren etwa wegen Verstößen gegen rechtsstaatliche Prinzipien in Ungarn eingefroren hat. Magyar sagte in einer ersten Rede am frühen Abend, das System sei nicht fair, und es sei gut, dass es abgelöst werde. „Machen wir eine große ungarische Party.“

Der historische Tag, der von nicht wenigen mit der Wende 1989 verglichen wird, begann mit Auftritten der Kontrahenten, wie man sie kennt. Péter Magyar sagte, als er am Sonntagmorgen seine Stimme im Wahllokal abgab, dass die Wähler an diesem Tag entscheiden sollten, ob sie Lüge und Propaganda oder Selbstbestimmung wollen. Orbáns Partei, die sich in ein Kongresszentrum zurückgezogen hatte, brachte noch einmal ihr Lieblingsthema auf: die Gefahr, die angeblich von der Ukraine ausgehe. Mit diesem Narrativ hatte Orbáns seinen gesamten Wahlkampf bestritten, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wurde als Feindbild inszeniert, der den Krieg nach Ungarn bringen wolle. Am Sonntag verbreiteten dann die staatsnahen Medien die Nachricht, die Ukraine halte Scharfschützen bereit, um „blutiges Chaos“ auszulösen.

Magyar versprach, das Geld, das die Regierung den Menschen gestohlen habe, in Bildung und Gesundheit zu stecken

Doch die Kriegsangst erreichte die Leute nicht mehr so wie 2022, als Orbán die Wahl auf den letzten Metern noch zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Die Ungarinnen und Ungarn haben existenzielle Probleme, der Wirtschaft geht es schlecht, Energiepreise und Lebenshaltungskosten sind hoch. Dazu kam großer Unmut mit der Korruption, die allein der Fidesz-Regierung angelastet wird. Ungarn gehört zu den korruptesten Ländern der EU. Magyar hatte seinen Wahlkampf im Wesentlichen mit diesen Themen bestritten, hatte versprochen, das Geld, das die Regierung den Menschen gestohlen habe, in die Bildung oder das Gesundheitssystem zu investieren.

Es gingen so viele Leute zur Wahl wie selten zuvor, die Wahlbeteiligung lag bei fast 80 Prozent. Noch am späten Abend kamen die ersten erleichterten Reaktionen aus Europa. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) gratulierte Péter Magyar auf X. Er hoffe, dass Ungarn Land jetzt wieder „seine großen Chancen in und mit Europa nutzt“. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, das Land habe seinen europäischen Weg zurückgefunden. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz schickte nicht nur ein „Gratulálok!“, sondern forderte Magyar auch auf, „unsere Kräfte für ein starkes, sicheres und vor allem geeintes Europa“ zu bündeln.