Von Cathrin Kahlweit

Es war die zehnte Änderung des Grundgesetzes, die unter Viktor Orbán vollzogen wurde - und sie war bereits vor Wochen angekündigt worden. Kurz nach dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine hatte Kanzleramtsminister Gergely Gulyás erstmals von der Notwendigkeit eines "Kriegsnotstandes" gesprochen, im Mai hatte Justizministerin Judit Varga mitgeteilt, sie habe dem Parlament eine entsprechende Verfassungsänderung zugesandt. Nun, nachdem Orbán für seine fünfte Amtszeit vereidigt und sein Kabinett eingeschworen worden war, war es so weit: Ohne größere Debatte und in Windeseile nahm die Zweidrittelmehrheit der Fidesz-Abgeordneten eine Vorlage an, die eine neue, explizit um kriegerische Konflikte erweiterte Grundlage für den Ausnahmezustand enthält. Wenige Stunden später verkündete der Ministerpräsident dann bereits, dass diese um Mitternacht in Kraft treten werde.

Seine Begründung, die er per Facebook lieferte: Es gelte, keine Zeit zu verlieren, denn in der Ukraine tobe ein Krieg, dessen "Ende niemand absehen" könne. Dieser gefährde, ebenso wie im Übrigen die in Brüssel beschlossenen Sanktionen, die physische Sicherheit, die Energieversorgung und die finanzielle Sicherheit der ungarischen Wirtschaft und ungarischer Familien; eine Weltwirtschaftskrise stehe unmittelbar bevor. Die Regierung brauche "Handlungsspielraum". Noch am Mittwoch wollte der Ministerpräsident entsprechende Maßnahmen verkünden. In fast allen regierungsnahen Medien wurden Berichte über die Verhängung des Kriegsnotstandes von Fotos begleitet, die Orbán zu Kriegsbeginn in schwarzer Montur bei der Inspektion von Polizei- und Militäreinheiten an der ungarisch-ukrainischen Grenze zeigen.

Detailansicht öffnen Inspektion in schwarzer Montur: Orban zu Kriegsbeginn an der Grenze zur Ukraine. (Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS)

Der Ministerpräsident hatte seinen Wahlkampf im Frühjahr vor allem mit dem Narrativ bestritten, dass Ungarn durch den Ukrainekrieg unmittelbar bedroht sei und auch seine Mitbürger in Transkarpatien schützen müsse. In der Südukraine leben ungefähr 300 000 ethnische Ungarn; die allermeisten haben auch einen ungarischen Pass. Außerdem habe Ungarn hunderttausende Flüchtlinge zu versorgen. Tatsächlich sind allerdings die meisten weitergereist oder werden von privaten Organisationen versorgt.

Ungarn lässt keine Waffenlieferungen an Kiew über sein Staatsgebiet zu

In der Frage der Solidarität mit der Ukraine, die in der EU seit Kriegsbeginn ungewöhnlich einig und einheitlich beantwortet wurde, stellt sich Orbán quer: Nicht nur halten sich Staatsmedien mit ihrer Kritik am russischen Vorgehen deutlich zurück; Orbán hat sich zudem mehrmals öffentlich vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij distanziert und diesen als "Gegner" und "Schauspieler" diskreditiert. Sein Land werde "nicht den Preis für diesen Krieg zahlen". Ungarn lässt außerdem seit Kriegsbeginn keine Waffenlieferungen an Kiew über sein Staatsgebiet zu und blockiert derzeit auch den Beschluss eines EU-weiten Ölembargos gegen Russland. Größtes Problem der ungarischen Regierung derzeit: wachsende Löcher im Staatshaushalt und der Streit mit Brüssel um Gelder in Milliardenhöhe aus der Regionalförderung und dem Covid-Topf; beide werden mit Verweis auf das laufende Rechtsstaatsverfahren zurückgehalten.

Die Eile, mit der die jüngste Verfassungsänderung durch- und umgesetzt wurde, ist nur scheinbar überraschend; sie ist vielmehr Teil der Logik des ungarischen Konzepts der illiberalen Demokratie: Fidesz ist zwar seit dem Sieg bei der Parlamentswahl im April so stark, dass Orbán ohnehin durchregieren könnte; die Opposition hatte schon bisher kaum Spielraum, nun ist sie marginalisiert. Allerdings managed Orbán das Land ohnehin schon seit zwei Jahren de faco im Ausnahmezustand; dieser war im Frühjahr 2020 verhängt, mit "Sicherheitsinteressen des Staates" in der Covid-Pandemie begründet und später durch einen mit Sonderbefugnissen versehenen "Gesundheitsnotstand" ersetzt worden.

Die Pandemie aber ebbt ab, die entsprechende Regelung wäre in wenigen Tagen ausgelaufen. Mit dem Krieg im Nachbarland Ukraine fand sich ein neuer Grund dafür, weiter ohne parlamentarische Mitsprache und damit noch schneller agieren zu können. Nunmehr darf die Regierung "im Falles eines Kriegs oder eines humanitären Katastrophe in einem Nachbarland oder im Falle einer Katstrophe im eigenen Land Notfallmaßnahmen erlassen", bestehende Regelungen aussetzen, von bestehenden Gesetzen abweichen oder per Dekret Verordnungen erlassen.

Die Erregung, die im Ausland bei jeder neuen Verhängung eines Notstandes herrscht, wird in Ungarn selbst fast nur noch von der machtlosen Opposition und einigen Nichtregierungsorganisationen geteilt. Denn der Notstand ist fast schon zum Normalzustand geworden. Und so stimmten jetzt alle 135 Fidesz-Abgeordneten Ja, die größte Oppositionspartei, die DK, verweigerte hingegen eine Teilnahme an dem Votum ganz, alle anderen Oppositionsparteien stimmten mit Nein. Die Wochenzeitschrift HVG.hu fragt sich immerhin, aus welchem Grund die neue Orbán-Regierung den "Kriegsnotstand" ausgerufen habe. Eine Erklärung sei womöglich die weitere Einschränkung der freien Meinungsäußerung und der Pressefreiheit. Dafür spreche auch der Auftrag an die Geheimdienste, die "Bekämpfung von Desinformationen" zu intensivieren. Noch größer, so HVG, könnte der Spielraum des Kabinetts in der Wirtschaft werden: Hier drohten Sondersteuern, Exporteinschränkungen und Preisdeckel.

Vor zwei Jahren, als Fidesz zu Beginn der Pandemie den Covid-Notstand erließ, hatte es noch massive Kritik wegen einer fehlenden zeitlichen Befristung gehagelt; Orbán forderte später eine Entschuldigung "von allen", die ihn und seine Regierung "für das so genannte Ermächtigungsgesetz kritisiert" hätten. Einen ersten, mehrmals verlängerten Notstand hatte die Orbán-Regierung aber bereits von 2016 bis 2018 erlassen; offizieller Grund damals: die Flüchtlingskrise.