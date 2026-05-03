Zum Hauptinhalt springen

UngarnWas wird aus Viktor Orbán?

Lesezeit: 4 Min.

Es gebe nun „keinen Boden mehr“ für Viktor Orbáns Partei, sagt ein Experte:  Auf ein Orbán-Plakat an einer Bushaltestelle in Budapest hat jemand „Lügner Fidesz“ geschrieben.
Es gebe nun „keinen Boden mehr“ für Viktor Orbáns Partei, sagt ein Experte:  Auf ein Orbán-Plakat an einer Bushaltestelle in Budapest hat jemand „Lügner Fidesz“ geschrieben. FERENC ISZA/AFP

Der scheidende ungarische Premier verkündet überraschend seinen Rückzug aus dem Parlament. Wie wird er seine Partei aufstellen? Und zieht es ihn nun womöglich ins Ausland wie schon andere, die vom bisherigen System profitierten?

Von Verena Mayer, Wien

Eine Minute und 26 Sekunden benötigte Viktor Orbán, um 36 Jahre in der Politik zu beenden. So lange dauerte das Video, das der scheidende ungarische Ministerpräsident Ende vergangener Woche auf Facebook postete, nach der Sitzung seiner Fidesz-Partei. Eine Minute und 26 Sekunden, in denen er verkündete, dem neuen ungarischen Parlament nicht mehr angehören zu wollen. Dieses soll sich Anfang Mai konstituieren, doch er werde das Mandat, das er gewonnen habe, nicht antreten, sagte Orbán. Er werde in Zukunft nicht im Parlament gebraucht, sondern „bei der Reorganisation des nationalen Lagers“.

Zur SZ-Startseite

Medien in Ungarn
:Magyar will wieder ansehnliches Fernsehen

Der designierte ungarische Ministerpräsident kündigt an, scharf gegen die staatsnahen Medien der Orbán-Ära vorzugehen. Welche Umwälzungen er noch plant.

SZ PlusVon Verena Mayer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite