Eine Minute und 26 Sekunden benötigte Viktor Orbán, um 36 Jahre in der Politik zu beenden. So lange dauerte das Video, das der scheidende ungarische Ministerpräsident Ende vergangener Woche auf Facebook postete, nach der Sitzung seiner Fidesz-Partei. Eine Minute und 26 Sekunden, in denen er verkündete, dem neuen ungarischen Parlament nicht mehr angehören zu wollen. Dieses soll sich Anfang Mai konstituieren, doch er werde das Mandat, das er gewonnen habe, nicht antreten, sagte Orbán. Er werde in Zukunft nicht im Parlament gebraucht, sondern „bei der Reorganisation des nationalen Lagers“.