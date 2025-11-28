Am Freitag teilte Viktor Orbán wieder mal seine Reisepläne mit der Öffentlichkeit. Er fahre nach Russland, schrieb der ungarische Ministerpräsident auf der Plattform X. Gegen Mittag landete Orbán dann auch in Moskau, wo er von einem bestens gelaunten Wladimir Putin empfangen wurde. Er stehe regelmäßig mit Orbán in Kontakt, sagte der russische Präsident, und freue sich, dass „unsere Beziehungen trotz aller aktuellen Herausforderungen intakt bleiben und sich weiterentwickeln“.
UngarnViktor Orbán hat es wieder getan
Lesezeit: 3 Min.
Der ungarische Ministerpräsident besucht am Freitag erneut Wladimir Putin. Warum seine Reise nach Moskau gerade jetzt als besonders irritierend empfunden wird.
Von Josef Kelnberger und Verena Mayer, Brüssel/Wien
Steve Witkoff:„Minister für Fehlkommunikation“
Er kennt sich mit Immobilien aus, spielt gerne Golf – und soll im Auftrag des US-Präsidenten Kriege beenden. Aber nun hat Steve Witkoff ein Problem.
Lesen Sie mehr zum Thema