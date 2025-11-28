Am Freitag teilte Viktor Orbán wieder mal seine Reisepläne mit der Öffentlichkeit. Er fahre nach Russland, schrieb der ungarische Ministerpräsident auf der Plattform X. Gegen Mittag landete Orbán dann auch in Moskau, wo er von einem bestens gelaunten Wladimir Putin empfangen wurde. Er stehe regelmäßig mit Orbán in Kontakt, sagte der russische Präsident, und freue sich, dass „unsere Beziehungen trotz aller aktuellen Herausforderungen intakt bleiben und sich weiterentwickeln“.