Zum Hauptinhalt springen

UngarnViktor Orbán hat es wieder getan

Lesezeit: 3 Min.

Drei, die sich freuen: Viktor Orbán (links) am Freitag bei seinem Freund Wladimir Putin, im Hintergrund Russlands Außenminister Sergej Lawrow.
Drei, die sich freuen: Viktor Orbán (links) am Freitag bei seinem Freund Wladimir Putin, im Hintergrund Russlands Außenminister Sergej Lawrow. (Foto: Alexander Nemenov/Pool AFP/AP)

Der ungarische Ministerpräsident besucht am Freitag erneut Wladimir Putin. Warum seine Reise nach Moskau gerade jetzt als besonders irritierend empfunden wird.

Von Josef Kelnberger und Verena Mayer, Brüssel/Wien

Am Freitag teilte Viktor Orbán wieder mal seine Reisepläne mit der Öffentlichkeit. Er fahre nach Russland, schrieb der ungarische Ministerpräsident auf der Plattform X. Gegen Mittag landete Orbán dann auch in Moskau, wo er von einem bestens gelaunten Wladimir Putin empfangen wurde. Er stehe regelmäßig mit Orbán in Kontakt, sagte der russische Präsident, und freue sich, dass „unsere Beziehungen trotz aller aktuellen Herausforderungen intakt bleiben und sich weiterentwickeln“.

Zur SZ-Startseite

Steve Witkoff
:„Minister für Fehlkommunikation“

Er kennt sich mit Immobilien aus, spielt gerne Golf – und soll im Auftrag des US-Präsidenten Kriege beenden. Aber nun hat Steve Witkoff ein Problem.

SZ PlusVon Charlotte Walser

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite