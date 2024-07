Orbán in Moskau, Ärger in Europa

Von Silke Bigalke, Jan Diesteldorf, Moskau, Brüssel

Von Brüssel aus gesehen war es nicht mehr nur die kalte Schulter, die Ungarns Premierminister Viktor Orbán den EU-Institutionen zeigte, es war eher ein ausgestreckter Mittelfinger. Um 8.55 Uhr am Freitagmorgen hob der ungarische Militär-Airbus mit der Kennung HUAF281 am Flughafen Budapest Ferenc Liszt ab in Richtung Moskau. Tags zuvor war durchgesickert, dass Orbán eine Reise nach Moskau unternehmen wolle, um Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu treffen – drei Tage nach seinem Überraschungsbesuch in der Ukraine und am fünften Tag, nachdem Ungarn für das kommende halbe Jahr die Präsidentschaft im Ministerrat der EU-Mitgliedstaaten übernommen hatte.