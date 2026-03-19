Viktor Orbán galt in Brüssel bislang vielleicht nicht als verlässlicher, aber zumindest als berechenbarer Partner. Ein Mann, ein Wort, Ehrensache. Und das soll jetzt plötzlich nicht mehr gelten, Herr Orbán?
EU und UkraineIn Brüssel wächst die Empörung über Viktor Orbán
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Der ungarische Ministerpräsident hält auf dem EU-Gipfel an der Blockade der 90 Milliarden Euro für die Ukraine fest und bricht damit sein Wort.
Von Josef Kelnberger, Brüssel
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