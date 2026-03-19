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EU und UkraineIn Brüssel wächst die Empörung über Viktor Orbán

Lesezeit: 3 Min.

Erst müsse wieder russisches Öl in sein Land fließen, dann könne die EU der Ukraine Geld geben: Viktor Orbán am Donnerstag in Brüssel.
Erst müsse wieder russisches Öl in sein Land fließen, dann könne die EU der Ukraine Geld geben: Viktor Orbán am Donnerstag in Brüssel. JOHN THYS/AFP

Der ungarische Ministerpräsident hält auf dem EU-Gipfel an der Blockade der 90 Milliarden Euro für die Ukraine fest und bricht damit sein Wort.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Viktor Orbán galt in Brüssel bislang vielleicht nicht als verlässlicher, aber zumindest als berechenbarer Partner. Ein Mann, ein Wort, Ehrensache. Und das soll jetzt plötzlich nicht mehr gelten, Herr Orbán?

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