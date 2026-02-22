Viktor Orbán setzt neuerdings auf drastische Videos, um seine Botschaften unters Volk zu bringen. Am Samstag postete er auf X einen mit düsteren Klängen unterlegten Clip, in dem Bilder von Panzern, Bombenexplosionen und zerstörten Städten zu sehen sind, Bilder aus der Ukraine. Dazwischen erklärt der ungarische Ministerpräsident mit warnender Stimme, dass die Ukraine wieder einmal Geld von Europa fordere. Doch dieses, so behauptet Orbán, sei nicht für die Verteidigung im Krieg gedacht, sondern für den eigenen Vorteil, die ukrainische Wirtschaft. Und er, Orbán, sei einer der wenigen, der dies durchschaue.