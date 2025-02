Interview von Thorsten Schmitz

Or Levy, 34, und seine Frau Eynav kamen am 7. Oktober 2023 um 6.21 Uhr auf dem Nova-Partygelände in Südisrael an, neun Minuten später begann das Massaker der Hamas. Or Levy wurde in den Gazastreifen entführt, seine Frau Eynav von einer Handgranate getötet. Ihr gemeinsamer Sohn Almog war zu Hause bei den Großeltern. 491 Tage wurde Or Levy im Gazastreifen von der Hamas gefangen gehalten, extrem abgemagert kehrte er vor wenigen Tagen zusammen mit zwei weiteren Geiseln nach Israel zurück. Im Interview spricht Tal Levy darüber, wie sein Bruder Or im Gaza-Tunnel nur knapp überlebt hat – und was der dreijährige Almog seinem Vater beim ersten Wiedersehen gesagt hat.