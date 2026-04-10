Der chinesische Präsident Xi Jinping hat bei einem Treffen mit der taiwanischen Oppositionsführerin Cheng Li-wun am Freitag eine Unabhängigkeit der Insel strikt abgelehnt. Bestrebungen in diese Richtung seien der Hauptgrund für die Gefährdung des Friedens in der Straße von Taiwan, sagte Xi in Peking und forderte weitere Schritte zur „Wiedervereinigung“. Cheng, die Vorsitzende der größten taiwanischen Oppositionspartei Kuomintang (KMT), befand ⁠sich nach eigenen Angaben auf einer Friedensmission in der Volksrepublik, um die Spannungen zwischen beiden Seiten abzubauen. Sie sprach sich für gegenseitige Beziehungen aus und lud Xi nach Taiwan ein.