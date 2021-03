Von Silke Bigalke, Moskau

Ilja Jaschin beantwortete gerade Fragen von Journalisten, als zwei Polizisten ihn ergriffen und wegzerrten. Nun sind Festnahmen vor laufender Kamera in Moskau nichts Ungewöhnliches mehr, meistens entstehen solche Bilder auf Demonstrationen. Ilja Jaschin, Abgeordneter im Moskauer Stadtteil Krasnoselskij, besuchte am Samstag aber keinen Protest, sondern ein Forum für unabhängige Lokalpolitiker in einem Moskauer Hotel. Gewählte Vertreter aus mehr als 50 russischen Regionen waren zusammengekommen, um sich zu vernetzen und eine gemeinsame Strategie gegen die Regierungspartei Einiges Russland zu finden.

Sie kamen nicht dazu. Polizisten lösten das Forum, das zwei Tage dauern sollte, bereits nach einer halben Stunde auf. Sie nahmen mehr als 190 Politiker und Journalisten fest, zählte die unabhängige Organisation OWD-Info, das Moskauer Innenministerium sprach von 200 Festgenommenen.

Unter ihnen war neben Ilja Jaschin auch die Philologie-Dozentin Julia Galjamina, eine bekannte Oppositionelle und Moskauer Bezirksabgeordnete, außerdem der Kremlkritiker Wladimir Kara-Mursa, der sich bereits an zahlreichen oppositionellen Kampagnen beteiligt und in den vergangenen sechs Jahren zwei Vergiftungen überlebt hat. Die Polizisten nahmen auch Jekaterinburgs früheren Bürgermeister Jewgeni Roisman fest sowie Andrej Piwowarow, Geschäftsführer der Organisation Open Russia. Was ein bisher einmaliges Treffen unabhängiger Politiker werden sollte, geriet zu einer beispiellosen Razzia durch die Moskauer Behörden.

Zwar kamen die Festgenommen nach einigen Stunden wieder frei. Ihnen wird nun aber vorgeworfen, mit einer "unerwünschten Organisation" zusammengearbeitet zu haben. Gemeint ist vermutlich die Initiative Open Russia des Kremlkritikers Michail Chodorkowskij, der im Exil lebt. Seine Organisation gilt seit 2017 als unerwünscht in Russland, darf dort nicht arbeiten, keine Informationen verbreiten, keine Veranstaltungen organisieren. Jeder, der mit ihr kooperiert, macht sich strafbar. Das Kommunalpolitik-Forum sei jedoch von der erlaubten Organisation Vereinigte Demokraten organisiert worden, sagt Andrej Piwowarow.

Laut Umfragen steht die Regierungspartei bei nur 27 Prozent

Auch das zweite Argument der Polizisten, die Teilnehmer hätten gegen Corona-Regeln verstoßen, wirkt angesichts der gelockerten Moskauer Pandemiemaßnahmen seltsam. Dort haben Museen, Theater, Kinos, Restaurants, Schulen seit Wochen mit wenigen Einschränkungen wieder geöffnet. Die Oppositionellen vermuten einen anderen Grund hinter dem abrupten Ende ihres Treffens: Im September findet neben den jährlichen Regional- und Kommunalwahlen auch die Wahl zur Staatsduma statt. Für die unbeliebte Regierungspartei würden derzeit nur 27 Prozent der Russen stimmen, ergab kürzlich eine Umfrage des unabhängigen Lewada-Zentrums. So niedrig war ihr Wert seit beinahe acht Jahren nicht.

Um der Partei Einiges Russland dennoch die Mehrheit zu sichern, griffen die Behörden schon bei vergangenen Wahlen zu verschiedenen Mitteln. Eines ist, unabhängige Oppositionelle gar nicht zuzulassen. Die Lokalpolitiker wollten in Moskau neben ihren Wahlkampfstrategien auch besprechen, welchen Repressionen oppositionelle Politiker ausgesetzt sind - und wie man Angst vermeidet. Einige der Festgenommen meldeten sich noch aus den Polizeibussen über Facebook zu Wort. "Hallo an alle aus dem Awtosak" schrieb etwa Julia Galjamina, so heißen in Russland die Gefangenentransporter. "Heute haben wir wieder einmal gesehen, dass sich der Kreml panisch vor kommunalen Abgeordneten und ihrer Idee lokaler Selbstverwaltung fürchtet."

Ilja Jaschin schrieb, niemand biete ihnen die Freiheit auf dem Silbertablett an. Aber: "Russland wird trotzdem frei sein." Auch das Team von Alexej Nawalny, der im Februar zu zweieinhalb Jahren Straflager verurteilt wurde, kommentierte die Festnahmen: Die Mächtigen hätten Angst vor jeder Konkurrenz, schrieb es bei Telegram. Selbst manipulierte Wahlen zu gewinnen, werde für die Regierungspartei immer schwieriger.