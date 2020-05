Moskau will vorerst an Militärabkommen festhalten

Trotz der Ankündigung der USA zum Ausstieg will Russland vorerst weiter am Vertrag der Nato-Staaten und ehemaligen Mitglieder des Warschauer Pakts zur gegenseitigen militärischen Luftüberwachung festhalten. Vize-Außenminister Alexander Gruschko erklärte der russischen Agentur Ria Nowosti zufolge, solange der "Open Skies"-Vertrag in Kraft bleibe, wolle sich Russland "voll und ganz an alle Rechte und Verpflichtungen halten, die sich für uns aus diesem Abkommen ergeben". Er hoffe, dass dies die weiteren im Abkommen verbleibenden Länder auch gewissenhaft machen würden.

Die USA hatten am Donnerstag ihren Rückzug aus dem Vertrag zum Offenen Himmel ("Open Skies") angekündigt. US-Präsident Donald Trump begründete dies mit Vorwürfen gegen Russland: Weil sich Moskau nicht mehr an die Verpflichtungen des Abkommens halte, seien auch die USA nicht mehr daran gebunden. "Ich denke, was passieren wird, ist, dass wir uns zurückziehen und sie dann einen Deal machen wollen", so Trump. Russische Politiker und Experten betonten, dass die Vorwürfe absolut unbegründet seien.

Das Abkommen zwischen den Nato-Staaten und ehemaligen Mitgliedern des Warschauer Pakts erlaubt den 34 Unterzeichnerstaaten unter anderem mehrere Beobachtungsflüge pro Jahr im Luftraum der Vertragspartner. Die Länder hatten sich 1992 auf die gegenseitige militärische Überwachung "von Vancouver bis Wladiwostok" geeinigt. Der Vertrag trat 2002 in Kraft.

Bundesaußenminister Heiko Maas bedauerte am Donnerstagabend den US-Ausstieg. "Wir werden uns in dieser Zeit zusammen mit unseren gleichgesinnten Partnern intensiv dafür einsetzen, dass die US-Regierung ihre Entscheidung noch einmal überdenkt", kündigte Maas an. "Russland rufen wir dazu auf, zur vollen Umsetzung des Vertrages zurückzukehren." Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer erklärte n-tv.de zufolge, das Abkommen retten zu wollen. Aus Sorge vor dem Ausstieg der USA hatte die Bundesregierung bereits im Herbst an US-Außenminister Mike Pompeo appelliert.

Am Freitagnachmittag wollen die USA die Vertragspartner offiziell über ihren Rückzug aus dem Millitärabkommen benachrichtigen. Die Nato-Botschafter beraten die Entwicklung bei einem kurzfristig angesetzten Treffen in Brüssel.