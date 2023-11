Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche tritt zurück. Nur zwei Jahre lang amtierte Annette Kurschus als Deutschlands oberste Protestantin. Nun stürzt sie über den Umgang mit einem mutmaßlichen Missbrauchsfall. Ihr wird vorgeworfen, Ende der Neunzigerjahre als Gemeindepfarrerin die Taten eines damaligen Kirchenmitarbeiters vertuscht zu haben. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Habeck-Berater warnen, dass Deutschland erpressbar werden könnte. Laut einem vom Bundeswirtschaftsminister in Auftrag gegebenen Gutachten gab es in Deutschland zuletzt fast 800 Produkte, die aus höchstens drei unterschiedlichen Lieferländern importiert wurden. Deutschland und die EU müssen nach Ansicht der Experten deutlich mehr tun, um eine verlässliche Versorgung mit Computerchips, Rohstoffen, Arzneimitteln und anderen kritischen Produkten zu sichern und die Unternehmen bei der Diversifizierung ihrer Lieferketten zu unterstützen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesregierung fördert grüne Energie aus Afrika. Bei einem Wirtschaftsgipfel mit zahlreichen afrikanischen Staaten in Berlin kündigt Kanzler Scholz an, den Ausbau der Produktion bis 2030 mit vier Milliarden Euro zu unterstützen. Der Nachbarkontinent hat aus seiner Sicht ein "riesiges Potenzial" und Deutschland werde auf dem Weg zur Klimaneutralität einen großen Teil des Bedarfs an grünem Wasserstoff importieren müssen. Zum Artikel

Entbürokratisierung in Deutschland kommt nur schleppend voran. Zu langsam, zu umständlich, zu wenig digital: Auf 90 Seiten stellt der Normenkontrollrat der Verwaltung in Deutschland ein schlechtes Zeugnis aus. Kommunale Beschäftigte seien bald nicht mehr in der Lage, staatliche Vorschriften zu erfüllen, weil Gesetze immer komplexer würden. Es drohten "drastische Folgen" für die Handlungsfähigkeit des Staates. Zum Artikel (SZ Plus)

Regen und Schnee behindern beide Armeen in der Ukraine. Nun beginnt die Schlammperiode: Weil Panzer und Fahrzeuge stecken bleiben, tun sich Russland und die Ukraine schwer, größere Angriffe zu fahren. US-Verteidigungsminister Austin trifft überraschend in Kiew ein. Zum Ukraine-Liveblog

Rechte Politiker bejubeln argentinisches Wahlergebnis. Bei der Präsidentenwahl in Argentinien gewinnt mit Javier Milei ein Kandidat mit radikalen Ansichten. Darüber freuen sich Donald Trump und Jair Bolsonaro. Zum Artikel

Eskalation in Nahost

Druck auf Israels Regierung wächst. Die Armee präsentiert Details zu einem mutmaßlichen Hamas-Tunnel und weitet die Kampfzone auf weitere Wohnviertel von Gaza-Stadt aus. Israels Premier Netanjahu trifft sich am Montagabend mit Angehörigen der Geiseln, bei denen er seit Wochen stark in der Kritik steht. Die EU-Kommission hat bei der Überprüfung von Hilfszahlungen an die Palästinenser keine Probleme entdeckt. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in Nahost: Frühchen aus Al-Schifa-Krankenhaus in Ägypten angekommen

BKA und Innenministerin Faeser warnen vor Terrorrisiken. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel sehen Politik und Behörden auch in Deutschland Sicherheitsprobleme und haben 500 islamistische Gefährder im Blick. Zum Artikel

Sonstige Themen

Vorwurf der Steuerhinterziehung: Sängerin Shakira entgeht Haftstrafe