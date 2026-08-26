Als der französische Forscher, Kartograf und Soldat Samuel de Champlain 1632 seine Karte von Neufrankreich zeichnete, nannte er den, von Osten gesehen, ersten und kleinsten der fünf Großen Seen Nordamerikas „Lac St. Louis“. Über Jahre hinweg hatte der Franzose den Nordosten des Kontinents erkundet, sich mit Stämmen arrangiert, das Land vermessen sowie Tier- und Pflanzenwelt erforscht. Er gründete die Stadt Québec als Vorposten Frankreichs in der Neuen Welt – das seine Kolonie in langen Kriegen gegen das damalige Königreich England behauptete. Das Ergebnis sind die Staaten Kanada und USA – und die Grenze zwischen beiden verläuft durch vier der fünf großen Seen, auch durch den Lac St. Louis. Später setzte sich der Name Ontario durch, was bei den Wyandot oder Huronen „großer See“ bedeutete. Hauptzufluss des knapp 20 000 Quadratkilometer großen und bis zu 240 Meter tiefen Sees ist der Niagara, berühmt für seine Wasserfälle. US-Präsident Donald Trump hat nun wegen des Zollstreits mit Kanada verkündet, er wolle den See in „Lake America“ umbenennen – wie er es bereits beim Golf von Mexiko getan hat, der für ihn nun Golf von Amerika heißt.