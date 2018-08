6. August 2018, 18:53 Uhr Online-Handel Der Kunde verliert

Bald zahlt nicht mehr jeder für die gleiche Ware den gleichen Preis.

Von Felicitas Wilke

Was ist ein USB-Kabel eigentlich wert - 1,75 Euro oder viermal so viel? Besonders Online-Händler verändern ihre Preise innerhalb kurzer Zeit oft stark, teilweise auch abhängig von der Tageszeit. Der Kunde hat in diesem Spiel mehr zu verlieren als zu gewinnen. Algorithmen verschaffen den Anbietern heute einen großen Vorsprung. Sie können unmittelbar auf das Verhalten von Verbrauchern und Konkurrenten eingehen und die Preise anpassen. Also experimentieren Händler herum, um herauszufinden, wie viel Kunden etwa für ein USB-Kabel auszugeben bereit sind. Kostet es plötzlich 6,79 Euro, ist der Gewinn maximiert - zumindest für ein paar Stunden.

Die Händler haben so die Chance, auch in einem intensiv geführten Wettbewerb noch zu profitieren. Die Kunden hingegen müssen entweder Glück haben oder über Wochen hinweg Angebote vergleichen, um einen günstigen Zeitpunkt zu erwischen. Immerhin haben sie bislang die Wahl: mit dieser Willkür leben - oder sich einen Händler suchen, dem Service wichtiger ist als der beste Preis. Weil Online-Shops immer mehr über ihre Kunden wissen, werden sie künftig in der Lage sein, von manchen mehr Geld für die gleiche Ware zu verlangen als von anderen. Umso wichtiger wird es dann, nicht mehr mitzuspielen und achtsamer mit den eigenen Daten umzugehen.