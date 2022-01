Von Daniel Brössler, Berlin

An so einem Tag und nach so einer Sitzung gibt es natürlich eine Menge zu sagen. Über das Impfen, über die Schwierigkeiten, die sich hinter der Abkürzung 2G plus verbergen und auch über Schulen, die in der Pandemie möglichst offen bleiben sollen. Franziska Giffey wird nichts davon auslassen, aber erst einmal möchte die neue Regierende Bürgermeisterin von Berlin einfach mal Danke sagen. Danke "für die sehr gute Vorbereitung dieser Ministerpräsidentenkonferenz". Das habe man ja schon an der "Dauer oder besser der Kürze" von nicht einmal drei Stunden ersehen können, dass das alles "sehr, sehr gut vorbereitet war". Und das liege natürlich, versichert die SPD-Politikerin, auch an "der Führung und der guten Vorarbeit aus dem Bundeskanzleramt". Von Führung wird im Laufe dieser Pressekonferenz noch öfter die Rede sein, was für Olaf Scholz, zu Giffeys Rechten sitzend, eher kein so gutes Zeichen ist.