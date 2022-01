Die Bundesregierung hortet inzwischen so viele Impfdosen, dass bis zum Jahresende alle Deutschen dreimal geimpft werden könnten. Und in Sachen Impfpflicht zeigt sich, wie verfahren die Diskussion mittlerweile ist.

Von Angelika Slavik, Berlin, und Michaela Schwinn

Deutschland ringt um die richtige Strategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Während über die Impfpflicht noch diskutiert wird, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die verfügbaren Impfstoffdosen deutlich erhöht. Noch in diesem Monat sollen fünf Millionen zusätzliche Dosen des Biontech-Wirkstoffs zur Verfügung stehen - Vakzin, das nach dem Verteilungsschlüssel der EU eigentlich Rumänien zustehen würde, dort aber aktuell nicht benötigt wird. Nicht der einzige Einkauf, den Lauterbach in den vergangenen Wochen getätigt hat: Insgesamt, so ist es aus dem Bundesgesundheitsministerium zu hören, hat Deutschland nun so viele Impfstoffdosen gekauft oder zumindest optioniert, dass bis zum Jahresende theoretisch alle Bürgerinnen und Bürger dreimal geimpft werden könnten.