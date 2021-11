Von Christina Berndt und Björn Finke, Brüssel/München

Längst ist das neue Virus in der EU angekommen. Zuerst hatte Belgien einen Fall bekannt gemacht, dann zeigte sich, dass Reisende die Omikron-Variante auch nach Deutschland mitgebracht haben. Ein Infizierter wurde aus Hessen bekannt, zwei weitere aus München: Diese beiden Passagiere waren schon am Mittwoch aus Südafrika kommend in München gelandet und wussten, dass sie sich während ihres Urlaubs dort, trotz Impfung, mit Sars-CoV-2 infiziert hatten. Als sie aus den Medien von der neuen Variante erfuhren, meldeten sie sich direkt bei Oliver Keppler, dem Vorstand des Max-von-Pettenkofer-Instituts und Lehrstuhlinhaber für Virologie an der Universität München.