Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour, 51, wählt als Treffpunkt ein Café in Frankfurt, zwischen Main und Römer. In dem Stadtpalais residierte einst die Bethmann-Bank. Johann Wolfgang Goethe bekam in dem Gebäude den Kredit für seine Italien-Reise. Und von hier aus floss Geld für den Bau des Eiffelturms. Nouripour will an diesem historischen Ort über die Demokratie sprechen. Und darüber, wie man sie stärken könnte.