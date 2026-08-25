Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour, 51, wählt als Treffpunkt ein Café in Frankfurt, zwischen Main und Römer. In dem Stadtpalais residierte einst die Bethmann-Bank. Johann Wolfgang Goethe bekam in dem Gebäude den Kredit für seine Italien-Reise. Und von hier aus floss Geld für den Bau des Eiffelturms. Nouripour will an diesem historischen Ort über die Demokratie sprechen. Und darüber, wie man sie stärken könnte.
Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour„Der ständige Wahlkampf führt zum Stillstand“
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Plakate rauf, Plakate runter, Plakate rauf: Bundestagsvizepräsident Nouripour warnt vor den Nachteilen des Dauerwahlkampfs für Politik und Bürger – und schlägt neue Wahlregeln vor.
Interview von Markus Balser, Frankfurt
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