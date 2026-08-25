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Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour„Der ständige Wahlkampf führt zum Stillstand“

Lesezeit: 6 Min.

Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) beklagt im Interview eine „atemlose Politik“.
Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) beklagt im Interview eine „atemlose Politik“. Friedrich Bungert

Plakate rauf, Plakate runter, Plakate rauf: Bundestagsvizepräsident Nouripour warnt vor den Nachteilen des Dauerwahlkampfs für Politik und Bürger – und schlägt neue Wahlregeln vor.

Interview von Markus Balser, Frankfurt

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Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour, 51, wählt als Treffpunkt ein Café in Frankfurt, zwischen Main und Römer. In dem Stadtpalais residierte einst die Bethmann-Bank. Johann Wolfgang Goethe bekam in dem Gebäude den Kredit für seine Italien-Reise. Und von hier aus floss Geld für den Bau des Eiffelturms. Nouripour will an diesem historischen Ort über die Demokratie sprechen. Und darüber, wie man sie stärken könnte.

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