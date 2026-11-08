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Kritik am Staat IsraelVom moralischen Niedergang des Zionismus

Lesezeit: 6 Min.

Ein Staat im Schlingern: Wie weiter nach dem 7. Oktober 2023, dem Krieg in Gaza und der jüngsten Wahl in Israel?
Ein Staat im Schlingern: Wie weiter nach dem 7. Oktober 2023, dem Krieg in Gaza und der jüngsten Wahl in Israel?
Ilia Yefimovich/AFP

Der israelische Historiker Omer Bartov wirft Jerusalem vor, den zionistischen Traum in einen zunehmend rassistischen Ethnonationalismus pervertiert zu haben. Über ein Buch, das beinahe keinen deutschen Verlag gefunden hätte.

Rezension von Bernd Dörries

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Ein Israeli, der in den USA Geschichte lehrt, besucht seine Heimat und versucht, die Vorgänge dort zu verstehen. Er sieht „ein Land, das in seinem Schock und Trauma gefangen ist, in einer tiefen Verleugnung der Verbrechen, die in seinem Namen von seinem Volk begangen werden“. Und so fragt der Holocaustforscher Omer Bartov in seinem neuen Buch: „Israel – Was lief falsch?“ Auf den folgenden 220 Seiten findet er wenig, was aus seiner Sicht gut gelaufen ist, und viel, was für ihn unerträglich ist. Es liest sich wie ein Abschlussbericht über das Projekt eines jüdischen Staates, der aus Sicht Bartovs in seiner jetzigen Form gescheitert ist. Das Buch ist keine Anklage, keine verbitterte Abrechnung, es klingt in großen Teilen eher wie der nüchterne Endpunkt einer jahrzehntelangen Entfremdung.

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