Von David Pfeifer, Bangkok

Ein Kuss ist nie nur ein Kuss, besonders dann nicht, wenn er vor Kameras stattfindet. So geschehen vor wenigen Tagen, während der Berichterstattung zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking. Die Moderatorin Low Minmin stand in einer Bar, um Atmosphäre einzufangen, wie man so sagt. Minmin trug Mundschutz, die vorwiegend männlichen Besucher nicht. Das wird besonders deutlich in dem Moment, in dem zwei Männer sich ins Bild drehen, filmreif miteinander knutschen und dann wieder verschwinden, nicht ohne dass einer der beiden noch mit einer Geste in die Kamera nickt, die man auch als nicht besonders sensibler Beobachter als schwul und stolz wahrnehmen konnte. Und vermutlich sollte.