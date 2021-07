Olympia hat immer stattgefunden, wenn nicht gerade Weltkrieg war. Aber funktioniert so ein Event auch in Zeiten einer Seuche? Eine Erinnerung an Antwerpen 1920 und ein Vorausblick auf Tokio.

Von Holger Gertz, Antwerpen

Nein, dass sie in Antwerpen ihre olympische Tradition aus dem Fenster hängen, kann man nicht behaupten. Sie erinnern sich und andere subtil daran, sehr subtil. Immerhin, wer mit der Straßenbahnlinie 2 am Bahnhof startet, kommt nach ein paar Minuten an der Haltestelle "Olympiade" vorbei, und wenn man noch etwas weiterfährt, zwei Stationen, und dann aussteigt, steht man auf der VIIde-Olympiadelaan. An dieser Straße liegen Shops und Imbissläden und das Café Athletiek, und in all diesen Shops und Imbissläden und auch im Café Athletiek sehen die Leute nicht so aus, als wäre "Athletiek" für sie ein wertgeschätzter Begriff. Und als wären ihre Trainingshosen tatsächlich vom vielen Trainieren so abgewetzt.