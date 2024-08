Von Oliver Meiler, Paris

Von den vielen Bildern, die bleiben werden von diesen Olympischen Spielen in Paris, gibt es eines, das dem französischen Präsidenten besonders gefallen dürfte – eines für seine Sammlung héritage, sein Vermächtnis. Emmanuel Macron ist bekannt dafür, dass er seinen Platz in der Geschichte des Landes gern gut ausgeleuchtet und bebildert haben möchte. Auf dem Foto sieht man ihn in den Armen von Teddy Riner, dem französischen Judoka, Gewichtsklasse über 100 Kilogramm, eine Sportlegende zu Lebzeiten, nachdem der gerade Olympiasieger geworden war. Macron verschwindet fast in dessen Umarmung. Er lacht dazu das Lachen des verzauberten Fans und fasst Riner mit beiden Händen am Nacken. Es gab dazu keine Pfiffe von den Rängen, keine Kritik an der Vereinnahmung des Moments: Das Volk war so angetan wie der Präsident.