Heute Abend starten die Olympischen Spiele 2026 im Mailänder Stadion San Siro mit der Eröffnungsfeier. Die Mailänder, schreibt Felix Haselsteiner , habe allerdings die Selbsterkenntnis ereilt, dass die Spiele „die Gemüter nicht bewegen“. Doch, welch Glück, die Spiele finden auch in Cortina d’Ampezzo statt, wo seit 70 Jahren die Olympischen Ringe von einer Brücke hängen, seit dort die Winterspiele 1956 gastierten.

Der Ort feiert einen Sport, der in unserer derzeit sehr lauten Welt vor allem Wert auf Respekt legt: Curling. Es ist ein Strategiespiel. Einer legt einen Stein auf die Bahn, einer wischt mit einem kleinen Besen vor dem Stein das Eis, dadurch taut es leicht und der Stein gleitet darüber. „Cortina d’Ampezzo, Königin der Dolomiten, ist Curling-Metropole, wie eine Ortschaft nur Curling-Metropole sein kann“, schreibt Holger Gertz in seiner Reportage über den Ort und die berühmteste ortsansässige Curlerin Stefania Constantini.

Ein Wintermärchen hätte die Welt nötig, in einer Zeit, in der die Stärkeren ihre Macht ungeniert ausnutzen. Wir halten Sie mit unserem Liveblog auf dem Laufenden, hier ist ein Überblick zum Zeitplan. Die deutschen Medaillenhoffnungen finden Sie hier.

Sportliche Großereignisse sind immer auch politisch. Aus Minneapolis kommt ein Appell von Erik Schwartz, der die „Global Policy Area“ der Humphrey School of Public Affairs leitet. Er findet, Europa solle die Fußball-WM im Juni und Juli in den USA boykottieren. „Europas Regierungen sollten klarmachen, dass sie weder politisch noch materiell die Teilnahme oder die Anwesenheit ihrer Teams in den USA unterstützen, solange die Machtmissbräuche dort anhalten“, schreibt er in einem Gastbeitrag.

Das würde US-Präsident Donald Trump, der seine Macht schließlich ausgiebig nutzt und ausnutzt, als Zeichen der Stärke verstehen.

Was heute wichtig ist

Norwegischer Curler kritisiert Eisqualität in Cortina. „So verdammt langsam“: Mit derben Worten hat sich Magnus Nedregotten über das Eis im Curlingcenter beschwert. Die deutschen Eishockey-Frauen verlieren ihr Auftaktspiel. Das Frauen Eishockey-Topspiel zwischen Finnland und Kanada wurde wegen eines Ausbruchs des Noro-Virus verlegt. Zum Liveblog zu Olympia

US-Regierung will von Freitag an mit Iran verhandeln. Im Konflikt zwischen Washington und Teheran sollen ab heute Gespräche stattfinden. Unklar bleibt die Tagesordnung. Iran möchte offenbar die Gespräche auf das iranische Atomprogramm und mögliche Lockerungen der Sanktionen beschränken, die USA auch über Irans Unterstützung der Terrororganisationen Hamas und Hisbollah sprechen. Zum Liveblog zur US-Politik

Grüne planen Verfassungsbeschwerde zum Haushalt 2025. Der Vorwurf: Union und SPD hätten Milliarden Euro, die eigentlich für Infrastruktur und Klimaschutz eingeplant gewesen seien, zweckentfremdet. Das habe auch gegen das Grundgesetz verstoßen. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Wie Jeff Bezos die „Washington Post“ zerlegt. Sie war die renommierteste Zeitung der amerikanischen Hauptstadt, ein Flaggschiff des Journalismus. Mit dem Besitzer Bezos kam die Zensur. Nun wird mehr als jeder dritte Journalist entlassen, ganze Büros werden geschlossen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Cyberabwehr unter dem Olympischen Feuer. Wenn heute die Olympischen Winterspiele eröffnet werden, laufen die Vorsichtsmaßnahmen bereits auf Hochtouren. Erstmals hat Italien ein 24-Stunden-Cyber-Kontrollzentrum eingerichtet. Schon vor der Eröffnung gab es Angriffe. Auch wichtig: Ideen, wie Europas Plan für Gesundheitsdaten aufgehen kann. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Mindestpreise für E-Autos öffnen China die Tür. Die Einigung bei chinesischen E-Auto-Importen soll die europäische Fahrzeugwirtschaft vor Konkurrenz schützen und zugleich den Frieden mit Peking wahren. Sie könnte aber genau das Gegenteil bewirken. Denn Mindestpreise zementieren Überkapazitäten. Und sie ermöglichen chinesischen Anbietern höhere Einnahmen. Zum Briefing