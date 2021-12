China:Julis fordern Olympia-Boykott

Sportpolitik : Am liebsten neutral

IOC-Präsident Thomas Bach hält trotz des Trubels um die Tennisspielerin Peng Shuai am sanften Kurs gegenüber China fest. Die "stille Diplomatie" sei "ein Erfolg versprechender Weg, den wir weiter verfolgen werden". Die Kritik der USA am nächsten Olympia-Ausrichter will er nicht teilen.