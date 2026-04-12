Natürlich macht Berlin, Metropole der Gelassenen, keine existenzielle Frage aus der ganzen Sache. Es geht lediglich: um die Kinder. „Dein erstes, eigenes Olympia“, steht auf einem der fünf bunten Plakatmotive, die inzwischen in der ganzen Stadt hängen. Zum Auftakt der Kampagne im Roten Rathaus hatte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) an 150 geladene Kinder gerichtet gesagt: „Wir wollen es für euch hinbekommen, dass die Olympischen Spiele nach Berlin kommen.“ Gerd Graus, Sprecher des Landessportbundes Berlin (LSB), sagt: „Es geht um die Zukunft, darum, Berlin als eine Stadt zu denken, die wächst und sich hin zu einer sportlichen Metropole entwickelt.“
Olympia-Bewerbungen von Berlin und NRWKlamme Kassen, große Erwartungen
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Berlins Regierender Bürgermeister Wegner will Olympia in die Hauptstadt holen – für die Kinder. NRW-Ministerpräsident Wüst hofft an Rhein und Ruhr gleich auf die größten Spiele jemals. Aber wollen die Bürger das überhaupt?
Von Meredith Haaf und Christoph Koopmann, Berlin/Düsseldorf
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