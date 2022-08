Von Daniel Brössler, Roman Deininger, Paul-Anton Krüger, Georg Mascolo und Peter Münch und Uwe Ritzer

Im Streit über Entschädigungszahlungen Deutschlands an die Hinterbliebenen der israelischen Opfer des Olympia-Attentats 1972 in München zeichnet sich überraschend eine Einigung ab. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung haben die Angehörigen der elf von palästinensischen Terroristen ermordeten Olympiateilnehmer ihre finanziellen Forderungen deutlich reduziert. Sie liegen allerdings immer noch bei knapp unter 30 Millionen Euro und damit deutlich über dem, was die Bundesregierung ursprünglich für vertretbar hielt. Am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg wurde nach SZ-Informationen dennoch darüber beraten, das Angebot anzunehmen. Käme es kurzfristig zu einer Einigung, würde die bereits abgesagte Teilnahme der Angehörigen an der für kommenden Montag im Fliegerhorst Fürstenfeldbruck geplanten Gedenkfeier wieder wahrscheinlicher.

Deutsche Regierungskreise bestätigten der SZ, dass es weiter Gespräche und einen Lösungsversuch gebe. "Das hat eine sehr hohe Priorität", sagte ein mit den Verhandlungen vertrauter Beamter. Mit einer Einigung würde ein Eklat im letzten Moment vermieden. Denn zu der Gedenkfeier werden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und sein israelischer Amtskollege Isaac Herzog erwartet. Letzterer dürfte jedoch nicht anreisen, wenn die Hinterbliebenen die Feierstunde boykottieren. In Berlin war bislang ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag für die Angehörigen erwogen worden - die Rede war von 5,4 Millionen Euro. Die Hinterbliebenen hatten dies als "Trinkgeld" und "beleidigend" abgelehnt. Ihre Forderungen, die sich sich an international üblichen Entschädigungssummen orientieren, lagen wesentlich höher, dem Vernehmen nach bei etwa zehn Millionen Euro für jeden einzelnen der elf ermordeten Israelis.

Die Angehörigen argumentieren, dass es seitens der deutschen Sicherheitskräfte sowohl vor dem Anschlag als auch beim finalen Polizeieinsatz am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck schwere Versäumnisse und Fehler gab, welche die elf Sportler und einen deutschen Polizisten das Leben kosteten. Eine angemessene finanzielle Entschädigung wäre ein Signal dafür, dass die Bundesrepublik nach 50 Jahren erstmals Verantwortung für dieses Versagen übernehme, insistiert Ankie Spitzer, die Sprecherin der Hinterbliebenen und Witwe des ermordeten Fechttrainers Andrei Spitzer, seit Langem.

Bundespräsident Steinmeier plant dem Vernehmen nach, anlässlich des Jahrestages eine deutsch-israelische Historikerkommission mit der vollständigen Aufarbeitung der Ereignisse zu beauftragen. Auch wolle sich Steinmeier für das deutsche Versagen entschuldigen, als erster Repräsentant der Bundesrepublik überhaupt. Was als versöhnliche Geste geplant war, droht jedoch am Entschädigungsstreit zu scheitern.

Gespräche in Meseberg

In den vergangenen Wochen sah es danach aus, als wären die Forderungen der Angehörigen und das Angebot der Bundesregierung nicht mehr in Einklang zu bringen. Vor allem aus dem Bundesinnenministerium war argumentiert worden, dass die Relationen zu anderen Entschädigungszahlungen etwa nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz beachtet werden müssten. Das Kanzleramt verwies indes auf den drohenden Schaden für den Fall, dass eine Einigung nicht zustande kommt. Auf Grundlage des neuen Angebots wurde am Dienstag am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg zwischen dem Bundeskanzleramt und beteiligten Ressorts, dem Innen- und Justizministerium sowie dem Auswärtigen Amt, noch einmal beraten. Eine wesentliche Rolle spielte dabei offenbar, dass von Seiten der Angehörigen ein Angebot vorlag, das auch die Anwaltsgebühren einschloss. Deren Interessen werden von einer niederländischen und inzwischen auch von einer deutschen Anwaltskanzlei vertreten.

Thema in israelischen Medien

Bereits am Dienstagmorgen meldete die auflagenstarke israelische Zeitung Yedioth Achronot unter Berufung auf hochrangige israelische Vertreter, dass Deutschland bereit sei, sein Angebot an die Opferfamilien "deutlich zu erhöhen". Um wie viel, wurde im israelischen Bericht nicht gesagt. Ankie Spitzer bestätigte der SZ, dass derzeit auf "höchster Ebene" verhandelt werde, um möglicherweise doch noch vor der Gedenkfeier eine Lösung zu finden. Die deutsche Seite wolle "eine Blamage verhindern", sagte sie. Die israelischen Medienberichte über ein konkretes und erhöhtes deutsches Angebot seien jedoch "Unsinn". "Wir haben sehr klar gemacht, was unser absolutes Minimum ist, nun muss die deutsche Seite eine abschließende Entscheidung treffen", sagte Spitzer. "Sie schulden uns eine gerechte Kompensation, und ich werde es Deutschland nicht erlauben, Bettler aus uns zu machen." Auch sie nannte keine konkreten Zahlen.

Spitzer bekräftigte, dass die Opferfamilien bei einem Boykott der Gedenkveranstaltung bleiben werden, falls es nicht doch noch zu einer Einigung komme. "Es gibt für uns auch andere Optionen", sagte sie und verwies auf eine Einladung des britischen Parlaments nach London, das ebenfalls am 5. September eine Gedenkveranstaltung abhalten will. Zudem werde es am 21. September, an dem sich nach dem jüdischem Kalender der Anschlag zum 50. Mal jährt, eine Gedenkfeier in Tel Aviv geben.