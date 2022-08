Die etwa zwei Dutzend Angehörigen der Opfer von 1972 kündigen an, der Gedenkfeier in München fernzubleiben - aus Ärger über den deutschen Umgang mit dem Attentat.

Von Daniel Brössler, Roman Deininger, Paul-Anton Krüger, Georg Mascolo und Uwe Ritzer, Berlin/München

Der Streit um deutsche Entschädigungszahlungen für die Opfer des Attentats auf die israelische Olympiamannschaft 1972 in München eskaliert. Nach einem Bericht der New York Times haben sich die zwei Dutzend Hinterbliebenen entschlossen, nicht zur Gedenkfeier am 5. September nach München zu kommen. Unklar ist, ob Israels Staatspräsident Isaac Herzog unter diesen Umständen anreisen wird.

Eine offizielle Bestätigung für die Entscheidung der Hinterbliebenen gibt es bislang nicht. Involvierte Kreise in Deutschland bestätigten jedoch, dass die etwa zwei Dutzend israelischen Hinterbliebenen aus Verärgerung über das Verhalten der deutschen Seite eine Absage ihrer Reise angekündigt haben. Nach Informationen der SZ geht man inzwischen nicht mehr nur davon aus, dass praktisch alle Familienangehörigen der Opfer einem geplanten Festakt zum 50. Jahrestag an historischer Stätte fernbleiben werden, sondern befürchtet inzwischen auch eine Absage des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog. "Wenn die Familien der Gedenkfeier fernbleiben, wird es auch für den Präsidenten sehr schwierig werden teilzunehmen", sagte ein mit den Vorgängen vertrauter hochrangiger Regierungsbeamter.

Derzeit laufen Gespräche zwischen deutschen und israelischen Regierungsvertretern, dem Vernehmen nach will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch noch einmal direkt mit seinem israelischen Amtskollegen sprechen.

Eigentlich sollte der Festakt das unwürdige deutsche Verhalten beenden

Wiederholt hatte die Sprecherin der Hinterbliebenen, Ankie Spitzer, von "Trinkgeld" gesprochen, mit dem die Angehörigen nach ihrem Empfinden von Deutschland abgespeist werden sollten. Die Angehörigen kritisieren, dass es bislang weder eine Aufarbeitung des Geschehens am 5. und 6. September 1972 gegeben habe, wo neben elf Israelis auch ein deutscher Polizist ums Leben kam. Zu dem Gedenkakt am Fliegerort Fürstenfeldbruck, wo die Geiselnahme 1972 in einem Massaker an den israelischen Olympioniken endete, wurden bislang Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und sein israelischer Kollege Isaac Herzog erwartet.

Eigentlich sollte der Festakt den jahrzehntelangen unwürdigen deutschen Umgang mit dem Olympia-Attentat beenden. Unter der neuen Bundesregierung wurde entschieden, eine Historiker-Kommission mit der Aufarbeitung der Ereignisse zu beauftragen. Steinmeier signalisierte, dass er in einer Rede in München die deutsche Verantwortung für das damalige Desaster und den späteren Umgang damit betonen wolle. Zudem erklärten sich der Bund, der Freistaat Bayern und die Stadt München bereit, weitere 5,4 Millionen Euro an Entschädigung an die Familien der Opfer zu zahlen.

Im Kanzleramt ist man sich der Brisanz des Themas bewusst. Während seiner Sommer-Pressekonferenz hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch einmal betont, wie wichtig ihm die Beziehungen zu Israel sind. Nach Jerusalem hat die Bundesregierung jedenfalls signalisiert, dass in der Frage der Entschädigungen noch nicht das letzte Wort gesprochen sei. Dabei ist offenbar von deutlich höheren Summen die Rede als bisher bekannt. Dennoch liegen die Vorstellungen bislang weit auseinander. In der Bundesregierung war stets betont worden, dass die Frage einer finanziellen Entschädigung aus ihrer Sicht nicht die entscheidende Rolle spielen dürfe. Keinesfalls könne die Summe viel höher ausfallen als etwa die Entschädigungen für deutsche Opfer terroristischer Anschläge.