Von Bernd Dörries, Kapstadt

Von weitem sieht die Nord eher aus wie ein kleiner Flugzeugträger, mit zwei Landeplätzen für Helikopter und einem Dach, auf dem die Auspuffe eine gewisse Ähnlichkeit mit Flugabwehrraketen haben. Militärische Systeme sind auf dem Lageplan der Superyacht zwar nicht zu finden, dafür kann man sich dort anschauen, wie man am schnellsten Weg vom Jacuzzi zum Squash-Court kommt. Squash war als Sportart auch schon mal beliebter, ähnlich geht es den russischen Oligarchen, die seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine zu den Problembären des internationalen Milliardärs-Jetsets geworden sind. Die es mittlerweile nicht mehr so leicht haben, ihre Beute in Sicherheit zu bringen. Vor allem, wenn sie so unauffällig ist, wie die 142-Meter-Yacht des Milliardärs Alexej Mordaschow. Der übernahm beim Untergang der Sowjetunion einen ganzen Stahlkonzern vom Staat und kaufte sich zwischenzeitlich auch mit 25 Prozent beim deutschen Tui-Reiseunternehmen ein. Mittlerweile steht er wegen seiner Kremlnähe auf der Sanktionsliste der EU und der USA - und ist nun offenbar auf der Suche nach einem sicheren Hafen für seine Schätze, vor allem für die Superyacht Nord, mit einem Wert von 500 Millionen Dollar.

Die ist gerade auf dem Weg nach Kapstadt, wo sie am 9. November ankommen soll, recht pünktlich zum Beginn des Sommers auf der Südhalbkugel. Doch nicht nur das Klima und die luxuriöse Marina machen Südafrika interessant für Bootseigner Mordaschow. Er hat dort vor allem wenig zu befürchten, Südafrika hat in der Generalversammlung der Vereinten Nationen nicht für eine Verurteilung des Krieges gestimmt und unterhält weiter freundliche Beziehungen zu Moskau. Der regierende ANC hat der Sowjetunion die Unterstützung im Kampf gegen die Apartheid nicht vergessen, auch wenn die Ukraine damals genauso Teil des Sowjetreiches war. Das finden nicht alle gut. "Südafrika sollte sanktionierten russischen Oligarchen keine Zuflucht gewähren", sagte Kapstadts Bürgermeister Geordin Hill-Lewis, der der Democratic Alliance angehört. Er will der Yacht und ihrem Eigner den Zutritt verwehren. Die Vereinigung der Ukrainer in Südafrika forderte die Regierung auf, sich an die Grundsätze der Vereinten Nationen und das Völkerrecht zu halten und "Sanktionen einzuführen, die es ihr ermöglichen würden, eine in russischem Besitz befindliche Superyacht zu beschlagnahmen und die Mittel aus dem Verkauf für den Wiederaufbau ukrainischer Schulen, Krankenhäuser und Wohnungen zu verwenden".

Dazu wird es wohl nicht kommen, manche in Kapstadt befürchten, dass die Nord von Mordaschow erst die Vorhut sein könnte, für weitere Superyachten in russischem Besitz. Das Boot war zuvor in Hongkong vor Anker, was vor allem die USA verärgerte, sie warnten, dass der "Ruf" der Stadt als transparentes Finanzzentrum in Gefahr sei. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind mindestens 13 solcher Yachten von Oligarchen mit einem Gesamtwert von fast zwei Milliarden Euro beschlagnahmt worden. Viele der anderen Luxusschiffe haben ihre Ortungssysteme ausgeschaltet oder wurden umgeflaggt. Mordaschow scheint sich seiner Sache in Kapstadt hingegen sicher zu sein, die Fahrt dorthin lässt sich im Internet verfolgen.