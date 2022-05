Weltkriegsende:"Ein 8. Mai wie kein anderer"

Von Nico Fried, Berlin

Es war an diesem 8. Mai nicht die erste Fernsehansprache, die Olaf Scholz als Bundeskanzler hielt. Schon nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar trat Scholz vor die Kameras und sprach von einem furchtbaren Tag für die Ukraine und einem düsteren Tag für Europa. Doch diese erste Ansprache versendete sich seinerzeit in der Masse der Nachrichten, auch weil sie schon am späten Nachmittag verbreitet worden war. Die Rede zum 77. Jahrestag des Weltkriegsendes wurde hingegen bereits am Freitag angekündigt. Die Ausstrahlung fand nach den jeweiligen Hauptnachrichtensendungen der großen Fernsehanstalten statt.