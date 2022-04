Von Robert Roßmann, Berlin

Die Kritik am Umgang der Bundesregierung mit Waffenlieferungen hört nicht auf. Deutschland müsse der Ukraine "mehr helfen, als wir es gegenwärtig tun", forderte CDU-Chef Friedrich Merz. Er erkläre sich das zurückhaltende Vorgehen des Bundeskanzlers damit, dass es in der SPD-Fraktion "massiven Widerstand" gegen Waffenlieferungen aus der Bundeswehr heraus gebe. Olaf Scholz weiche "diesem Thema aus, weil er Angst davor hat, dass in seiner eigenen Fraktion offener Widerspruch dagegen geäußert wird", sagte Merz dem NDR. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, kritisierte das Verhalten der Bundesregierung ebenfalls als unzureichend. Er traf sich am Mittwoch mit SPD-Chefin Saskia Esken, um über die Differenzen zu reden.

Auch aus den Parteien der Ampelkoalition gab es Kritik. Der frühere Grünen-Vorsitzende und heutige Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer beklagte, in Brüssel würde niemand "den Kurs der Zögerlichkeit, den Olaf Scholz gegenüber der notwendigen Waffenhilfe für die Ukraine fährt", verstehen. Statt das Bundesverteidigungsministerium und die Bundeswehr zu verpflichten, der Ukraine aktiv zu helfen, stelle der Kanzler der Ukraine Geld zur Verfügung, "damit sie bilateral bei deutschen Rüstungsunternehmen einkaufen kann". Das dauere "aber länger und wird teurer".

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), kritisierte die Behauptung des Kanzlers, seine Regierung verhalte sich nicht anders als die Partnerstaaten. Die Aussage, "dass man sich in der Welt umschauen solle, es würden alle wie Deutschland machen, ist in der Sache nicht korrekt", erklärte Strack-Zimmermann. "Wir laufen noch zu sehr hinterher."

Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses und ehemalige Fraktionschef der Grünen, Anton Hofreiter, beklagte, dass Deutschland bei Sanktionen und Waffenlieferungen immer noch bremse. Je näher Wladimir Putin einem Sieg komme, "desto größer ist die Gefahr, dass dieser Krieg sich ausweitet, dass weitere Länder überfallen werden" und man am Ende in einen "de facto dritten Weltkrieg" rutsche, sagte Hofreiter dem ZDF. "Und deswegen müssen wir jetzt alles tun, um die Ukraine zu unterstützen."

Scholz hatte am Dienstagabend bei einem Auftritt im Kanzleramt der Ukraine zugesagt, direkte Rüstungslieferungen der deutschen Industrie zu finanzieren, konkrete Aussagen zum Thema schwere Waffen aber weiterhin vermieden.

Am Mittwoch verteidigte die Regierung diesen Kurs. Der Kanzler habe "sehr deutlich gemacht, dass die Bundeswehr alles geliefert hat, was sie im Augenblick entbehren kann", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Deshalb müsse man andere Wege etwa über die Finanzierung von Käufen bei der Rüstungsindustrie gehen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte bei einem Besuch in Lettland, kurzfristig sei "bei uns nichts vorhanden, was wir jetzt wirklich schnell und unverzüglich liefern können". Daher sei mit den Nato- und G-7-Partnern ein "Ringtausch" vereinbart worden: Partner, die schnell Waffen sowjetischer Bauart an die Ukraine liefern könnten, erhielten von Deutschland dafür später Ersatz.