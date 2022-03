"Jeden Spielraum" nutzen: Bundeskanzler Olaf Scholz will sich weiter um eine diplomatische lösung des Konflikts in der Ukraine bemühen.

Seit dieser Woche sieht sich der Bundeskanzler mit einer neuen Aufgabe konfrontiert: Er darf den Ernst der Lage keineswegs verharmlosen, will den Menschen aber zugleich ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Ein schwieriger Balanceakt.

Von Daniel Brössler, Schwielowsee

Die letzten Meter sind die schwersten. Der Bundeskanzler ist zum Antrittsbesuch beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr ins brandenburgische Schwielowsee gekommen. Der Termin ist schon länger geplant. Routine eigentlich. Eben hat Scholz mit Generalinspekteur Eberhard Zorn und Generalleutnant Bernd Schütt, dem Kommandeur, über die Lage gesprochen, nun gilt es, mit den beiden einen kleinen Hügel hinaufzusteigen im "Wald der Erinnerung" für die Toten der Bundeswehr-Einsätze seit 1993. Scholz schreitet langsam von Stele zu Stele, mit versteinerter Miene. Hinter des Kanzlers Stirn schauen kann keiner. Aber nicht eine ganze Menge hineinzulesen in sein ernstes Gesicht an so einem Tag, das wäre schwer.