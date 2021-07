Am Abend der Bundestagswahl wird Olaf Scholz seine politische Laufbahn beenden oder ins Kanzleramt umziehen. Dazwischen - so scheint es zumindest zu sein - sieht er für sich keinen Platz mehr in der Politik.

Kommentar von Cerstin Gammelin, Berlin

Mit dem G-20-Gipfel in Venedig hat die lange Karriere des Ministers Olaf Scholz ihren Schlusspunkt gefunden. Es war sein letzter großer Auftritt als Bundesfinanzminister, sein letzter internationaler Gipfel. Nach dem Urlaub beginnt der Wahlkampf. Ob der Schlusspunkt endgültig sein wird oder vorübergehend, werden die Wähler entscheiden. Am Abend der Bundestagswahl am 26. September geht es nur noch um hopp oder top - Scholz wird seine politische Laufbahn beenden oder ins Kanzleramt umziehen. Dazwischen - so scheint es zumindest zu sein - sieht er für sich keinen Platz mehr in der Politik.