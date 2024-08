Im Grunde ist es ein Dilemma, das diese Regierung von Beginn an begleitet. Krisen, ein Krieg, Polarisierung und gesellschaftliche Veränderungen sind auf ein Bündnis mit drei ungleichen Partnern getroffen, die mitunter Grundsätze über Bord werfen müssen. Seit 22 Jahren sitzt Axel Schäfer für die SPD im Deutschen Bundestag, er fordert mehr Optimismus und formuliert es in einem internen Papier für eine Klausurtagung der 207 SPD-Abgeordneten so: „Die fleißigste Regierung wird als schlechteste angesehen und ein tatkräftiger Bundeskanzler wird nicht an seinen Taten gemessen.“

Diese Kritik sei oft völlig maßlos, auch in den Medien. Olaf Scholz kommt in einem Interview mit der Zeitschrift Spiegel zu dem Ergebnis, dass ein Weltreisender zu ganz anderen Schlüssen, als viele Bürger ziehen sie würden: „Wenn jemand 2021 eine lange Weltreise angetreten hätte, ohne Handyempfang und Mediennutzung, und jetzt nach Deutschland zurückkäme, wäre er von der Leistungsbilanz unserer Regierung wohl beeindruckt.“ Falls man so jemanden finde, „schicken Sie ihn zu mir, ich würde ihn gern treffen“, so Scholz. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach meint im aktuellen Stern: „Olaf Scholz ist der beste Kanzler, den wir je gehabt haben.“

Wie die Wahl in Brandenburg für die SPD ausgeht, gilt als entscheidend

Hier läuft erkennbar die Operation Kanzlerschutz an, doch diese Selbstwahrnehmung stößt in der Kanzlerpartei an Grenzen. Ein gutes Dutzend Gespräche mit Abgeordneten, Bundes- und Landespolitikern zeigt vor den Landtagswahlen am kommenden Sonntag in Sachsen und Thüringen und am 22. September in Brandenburg folgendes Bild: Wenn die SPD bei den ersten beiden Wahlen in einem oder beiden Ländern an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und vor allem, wenn sie in Brandenburg die Macht verlieren sollte, dann sei nichts mehr sicher, auch nicht eine erneute Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz. Als entscheidend wird hier auch die Rolle von Ministerpräsidenten wie Niedersachsens Stephan Weil und der Saarländerin Anke Rehlinger angesehen. Deutlich in der Kritik steht auch die Co-Vorsitzende Saskia Esken, die zuletzt bei „Caren Miosga“ in der ARD gesagt hatte, aus dem Anschlag von Solingen lasse sich aus ihrer Sicht „nicht allzu viel lernen“.

Detailansicht öffnen Auch das Bundespresseamt mit Regierungssprecher Steffen Hebestreit steht in der Kritik: Es setze den Bundeskanzler nicht richtig in Szene, zu oft wirke er defensiv. (Foto: Chris Emil Janssen/Imago)

Scholz sei „beim Volk unten durch“, mit ihm werde man keine Bundestagswahl mehr gewinnen, lauten mehrere Einschätzungen. Fast schon eingepreist ist ein historisch schlechtes Abschneiden in Sachsen und Thüringen, in beiden Ländern kommt die SPD laut ZDF-Politbarometer auf nur noch sechs Prozent. Aber als entscheidend wird der Ausgang in Brandenburg angesehen. Mit Manfred Stolpe, Matthias Platzeck und Dietmar Woidke haben seit 1990 immer Sozialdemokraten dort regiert, Woidke hat betont, dass er nur weitermachen will, wenn die SPD wieder auf Platz eins kommt. Dazu geht er auch auf maximale Abgrenzung zum Kanzler, macht keine Auftritte mit ihm. Zwar war Scholz für das Sommerfest der Brandenburger SPD am Freitagabend angekündigt, aber dort sollten laut SPD nur Woidke, die saarländische Regierungschefin Rehlinger und die Landtagskandidaten aus Potsdam reden.

Warum reagiert die Regierung nur unter Druck gemeinsam und schnell?

Axel Schäfer formuliert es in seinem Analysepapier, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, so: Es gehe um die Existenz der Demokratie und um die der SPD als Volkspartei. „Soweit die Dramatik der Lage.“ Man müsse vor allem ein Rezept gegen die AfD finden. Die SPD müsse die realen Probleme erkennen und auch benennen, an die die AfD anknüpfe, und sich „der bitteren Wahrheit bewusst sein, dass Fremdenfeindlichkeit in der Gesellschaft nicht vergehen wird“, meint der Abgeordnete aus Bochum und betont, „beherzigen wir Kurt Tucholskys Mahnung aus der Weimarer Republik: ‚Die Linke redete richtig, aber von Sachen. Die Rechte redete falsch, aber zu den Menschen.‘“

Eine Analyse der Meinungsforscher von Forsa kommt zu dem Schluss, dass das Vertrauen zur Bundesregierung so niedrig sei wie noch nie zu einer Bundesregierung. Üblicherweise nehme in Krisenzeiten eigentlich die Unterstützung für die Regierung zu. Als „Rally round the flag“ werde der Effekt bezeichnet, dass Krisenzeiten die Stunde der Exekutive seien. Das sei bisher auch in Deutschland der Fall gewesen – so nach den Terroranschlägen in den USA am 11. September 2001, während der Finanzkrise 2008/2009 oder nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie 2020.

Detailansicht öffnen Er will nur weitermachen, wenn die SPD am 22. September in seinem Bundesland wieder auf Platz eins kommt: Brandenburgs Ministerpräsident und Spitzenkandidat Dietmar Woidke. (Foto: Michael Bahlo/dpa)

Ein Abgeordneter fragt, warum die Regierung nur unter Druck, wie nun nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag von Solingen, gemeinsam und schnell reagieren könne, warum es erst solche Taten brauche? Es wirke immer getrieben, auch der seit Wochen vorbereitete Abschiebeflug nach Afghanistan kurz vor dem Wahltag werde kaum etwas ändern. Scholz sei fleißig, keine Frage, aber es fehle eben Führung in der Ampelkoalition und Empathie für die Menschen. Zudem kritisiert ein Landespolitiker, dass es nach Solingen so gewirkt habe, als sei Friedrich Merz der Bundeskanzler. Axel Schäfer kritisiert offen Regierungssprecher Steffen Hebestreit und das von ihm geleitete Bundespresseamt: „Olaf Scholz wirkt leider zu oft zu defensiv, und er wird auch nicht richtig in Szene gesetzt, obwohl es dafür ein eigenes Amt in der Regierung gibt.“

Und auch Scholz schont er nicht, vor allem wegen der Kommunikation zur geplanten Stationierung von weitreichenden US-Raketen in Deutschland, die Russland abschrecken sollen. Es könne nicht sein, dass erst im Nachhinein in der Fraktion darüber diskutiert werden solle. „Es ist für mich unfassbar, dass der Bundeskanzler davon ausgegangen ist, kundige Außen- wie Sicherheitspolitiker hätten mit so einer solchen Entscheidung rechnen müssen, und der Verteidigungsminister darauf hinweist, dass es keiner Parlamentsbeschlüsse bedürfte.“

Sollte es ganz schlimm kommen, fällt immer wieder der Name von Boris Pistorius, der Verteidigungsminister ist allen schlechten SPD-Werten zum Trotz weiter der beliebteste Politiker des Landes. Einige Gesprächspartner verweisen auf den Harris-Effekt bei den Demokraten in den USA nach dem Ausstieg Joe Bidens aus dem Kandidatenrennen. Doch Pistorius betont zum einen, Scholz sei als Kandidat gesetzt. Und zum anderen zögert er – zum Unmut einiger Genossen in Niedersachsen – kundzutun, ob er überhaupt einen Wahlkreis will, um sich kommendes Jahr um ein Bundestagsmandat zu bewerben.