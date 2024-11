Beim G-20-Gipfel in Rio zeigt sich der Kanzler wie gewohnt wenig berührt von Selbstzweifeln – und doch fast demütig angesichts der Umwälzungen in der Welt.

Von Daniel Brössler, Rio de Janeiro

Genau lässt sich das nicht sagen, aber Olaf Scholz sitzt vermutlich gerade zwischen Xi Jinping, dem Präsidenten Chinas, und Anthony Albanese, dem Premierminister von Australien, als ihn aus dem fernen Berlin die Wortmeldung zweier SPD-Abgeordneten erreicht. In Rio de Janeiro beim G-20-Gipfel wird in der ersten Arbeitssitzung das Thema „Soziale Inklusion und der Kampf gegen die Armut“ verhandelt. Gastgeber Luiz Inácio Lula da Silva liegt gerade dieses Thema besonders am Herzen. „Ich stimme Ihnen zu: Hunger und Armut bleiben die beiden größten Herausforderungen“, versichert Scholz, als ihm das Wort erteilt wird.