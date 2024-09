Olaf Scholz hält sich offenkundig weiterhin für den besten Spitzenmann der SPD. Doch in seiner Partei rumort es auch nach dem Brandenburger Sieg. Die Kandidatenfrage könnte sich schneller stellen als gedacht.

Von Daniel Brössler, Georg Ismar

Dietmar Woidke bekommt an diesem Tag den Chefplatz. „Da wir nur ein höhenverstellbares Pult haben“, sagt Lars Klingbeil, daher platziert sich der SPD-Chef anders als sonst am anderen, etwas niedrigeren Pult. Lauter, langer Applaus der Mitarbeiter des Willy-Brandt-Hauses erfüllt das Atrium, so einen Wahlsieger hatten sie hier schon länger nicht mehr zu feiern. Der 1,96 Meter große Ministerpräsident von Brandenburg meint: „Es war auch ein Sieg der Geschlossenheit und der Entschlossenheit.“