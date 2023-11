Rückt das Geld nicht raus: Bundesfinanzminister Christian Lindner auf dem Weg in den nächtlichen Krisengipfel am Mittwochabend.

Bundeskanzler Scholz beharrt auf Investitionen. Aber wie kann die uneinige Regierungskoalition die Ausgaben stemmen? Das ist nach wie vor unklar, der Gipfel am Mittwochabend endete ergebnislos.

Von Markus Balser, Georg Ismar und Paul-Anton Krüger, Berlin

Nur Christian Lindner hält die Stellung in Berlin. Es macht die ohnehin schwierige Suche der Ampelkoalition nach einer Lösung ihrer Haushaltsmisere noch komplizierter, dass in den nächsten Tagen der Bundeskanzler, vier Minister und elf Staatssekretäre zum UN-Klimagipfel nach Dubai fliegen. Eigentlich müssten die Terminkalender von Kanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Lindner freigeräumt werden. So werden sie viel telefonieren müssen über das Adventswochenende.