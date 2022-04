Von Boris Herrmann, Berlin

Es ist davon auszugehen, dass sich Olaf Scholz vorbereitet hat auf die doch ziemlich naheliegende Frage zu seinem Gesundheits- und Talkshowminister Karl Lauterbach. Als der Bundeskanzler am Mittwochmittag den Plenarsaal des Bundestags betritt, am äußeren Rand der Regierungsbank Platz nimmt und sein Wasserglas zurechtrückt, da dürfte die dicke Mappe, die er vor sich auf den Tisch legt, mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine Sprachregelung zur Kehrtwende bei der Isolationspflicht für Corona-Infizierte enthalten. Das angekündigte Ende dieser Pflicht hatte Lauterbach am Vorabend mal eben bei Markus Lanz revidiert. Falls sich Scholz aber eine schlüssige Erklärung für dieses Vorgehen seines SPD-Kollegen hat einfallen lassen, dann war es umsonst. Er wird danach gar nicht gefragt.

Überhaupt wird der Kanzler in der gut einstündigen Fragestunde von den Abgeordneten kein einziges Mal auf die Corona-Politik der Bundesregierung angesprochen. Der Krieg hat die Pandemie beendet. Das wurde einem selten so deutlich vor Augen geführt wie an diesem Mittag im Bundestag.

Der bislang prägende Begriff dieser Kanzlerschaft ist die "Zeitenwende". Scholz hat sie im Angesicht des russischen Überfalls auf die Ukraine ausgerufen. In seiner noch jungen Amtszeit kann man aber ohnehin vor lauter Wenden und Wendungen glatt den Überblick verlieren. Mitte Januar, als sich Scholz erstmals als Regierungschef einer Fragestunde im Bundestag stellte, musste er noch ausführlich die Verlängerung der Corona-Maßnahmen begründen. Obwohl die Inzidenz inzwischen gut dreimal so hoch ist, will plötzlich gar niemand mehr wissen, weshalb genau diese Maßnahmen nun größtenteils auslaufen. Damals warb Scholz auch noch für eine Impfpflicht ab 18 Jahren, diesmal tritt er im Wissen vor die Parlamentarier, dass er mit seiner allgemeinen Impfpflicht gescheitert ist. Ein Anlass, ihn dafür ein bisschen zu ärgern? Ist auf Seiten der Opposition am Mittwoch niemandem eingefallen.

Das Instrument der Fragestunde wurde in der vergangenen Legislaturperiode eingeführt, um den Abgeordneten die Chance zu geben, die häufig etwas über den Dingen schwebende Kanzlerin Angela Merkel wenigstens ab und an ins Kreuzverhör zu nehmen. Auch ihrem Nachfolger Olaf Scholz wird ja ein gewisser Erklärungsgeiz seiner Politik nachgesagt. Auch an ihn gibt es viele Fragen: zum sogenannten Osterpaket, zur mangelnden Arbeitszeiterfassung bei Minijobs, zum Bericht des Weltklimarates, zur Kernkraft und natürlich zu Krieg und Frieden. Aber offensichtlich keine mehr zu Corona.

Eine Lautstärke, für die das Wort "Flüstern" noch übertrieben wäre

Der CDU-Außenpolitiker Johann Wadephul darf an diesem Tag die erste von insgesamt 18 Fragen (plus Nachfragen) an den Bundeskanzler richten. Er spricht Scholz auf dessen Koalitionspartner, den Grünen-Chef Omid Nouripour, an, der in einem ZDF-Interview die bisherigen deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine als "sehr unzufriedenstellend" bezeichnet hatte. Ob der Kanzler die darin enthaltene Kritik an Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) teile, will Wadephul wissen. "Sie haben den Vorsitzenden der Grünen völlig missverstanden", entgegnet Scholz ziemlich deutlich, jedenfalls für seine Verhältnisse. Der Kanzler erzählt dann noch, dass er gerade das Privileg gehabt habe, sich mit Nouripour darüber zu unterhalten. Den Rest der Geschichte trägt er dann aber in einer Lautstärke vor, für die das Wort "flüstern" noch übertrieben wäre. Für die nächste Fragestunde mit Olaf Scholz sollte die Bundestagsverwaltung dringend darüber nachdenken, einen kräftigeren Verstärker an das Saalmikrofon zu hängen.

Verständlich ist dann immerhin wieder das Argument des Kanzlers, dass die aktuelle Regierung im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin erstmals Waffenlieferungen auf den Weg gebracht habe. Wadephul überzeugt das nicht. "Ich erwartete dann auch eine Antwort auf meine Frage", sagt er. "Sie haben eine Antwort bekommen", sagt Scholz. Die Fragestunde steuert hier gleich zum Auftakt auf einen ihrer dramaturgischen Höhepunkte zu.

Wer, wenn nicht Friedrich Merz, der große Vorsitzende von CDU und Unionsfraktion, hätte ein Gespür für solcherlei Dramaturgie? Merz selbst stellt diesmal keine Frage, aber er tuschelt schon mit den beiden späteren Fragestellern der Union. Und siehe da: Sowohl Florian Hahn, der verteidigungspolitische Sprecher, als auch Jürgen Hardt, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, haken dann gezielt bei den Waffenlieferungen nach. Die Ukraine fordere Panzer, die bei deutschen Rüstungskonzernen auf dem Hof herumstünden, sagt Hardt. Warum da nichts vorangehe? Das müsse alles international abgestimmt werden, entgegnet Scholz. "Es wäre ein schwerer Fehler, wenn Deutschland in dieser Frage einen Sonderweg einschlagen würde", sagt er.

Es ist dann die Ampel, die den Kanzler aus diesem für ihn unangenehmsten Teil der Befragung rettet - die Ampel, die hinter ihm an der Wand hängt und in leuchtendem Rot anzeigt, dass die Fragezeit der Union abgelaufen ist.

Mit ihrer süffisanten Umständlichkeit hat Merkel dieser Veranstaltung oft einen ganz eigenen Showcharakter verliehen. Bei Scholz dominiert der seriöse Tonfall, in dem es praktisch keine Ausschläge gibt, egal ob es um Butscha oder um das Immobilienregister geht. Außer dann, wenn er von der ganz rechts sitzenden Fraktion angesprochen wird. "Wenn die Welt so einfach wäre, wie Sie sich das in Ihrer Frage malen, dann hätten wir ein sehr gutes Leben", ruft er einmal mit bissigem Spott in diese Richtung. Nicht nur die Saal-Tontechniker wissen jetzt: Wenn es sein muss, kann er auch ganz anders, dieser Kanzler.