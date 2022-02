Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer Pressekonferenz nach seinem Treffen mit Wladimir Putin am Dienstag in Moskau.

Von Daniel Brössler, Matthias Kolb und Paul-Anton Krüger, Berlin/Brüssel

Eigentlich war es nur ein Tweet. Überdies einer, der längst gelöscht ist. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wolle die Nicht-Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato "formalisieren", hatte der Bürochef der New York Times in Moskau, Anton Troianovski, getwittert, nachdem Scholz sich nach seinem Besuch im Kreml ein zweites Mal Fragen von Journalisten gestellt hatte. Über diese Interpretation sei er "verblüfft", ließ am Mittwoch Regierungssprecher Steffen Hebestreit wissen. Er könne klar sagen, "dass das vom Bundeskanzler so nie gesagt worden ist und auch so nie gemeint worden ist".