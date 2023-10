Olaf Scholz in Westafrika

Dem Bundeskanzler geht es in Nigeria um Energielieferungen und Migration, vor allem aber wirbt er um neue Verbündete und Vertrauen. Er will deutlich machen, dass beide Seiten von einer Zusammenarbeit profitieren.

Von Nicolas Richter

Der Bundeskanzler fährt in einem Geländewagen von Toyota über den Hof des Präsidentenpalastes in Abuja, der Hauptstadt Nigerias. Im Hintergrund fliegen weiße Tauben, offenbar bewohnen sie dauerhaft die Grünanlagen und wurden nicht für den Gast herbeigeschafft. Das Kanzlergefährt fährt Schritttempo, es wird umrahmt von Soldaten in rot-grünen Uniformen, die Trommeln und Dudelsäcke bespielen. Schließlich steigt Olaf Scholz aus und trifft auf Bola Tinubu, den Staatschef Nigerias (und Chef der nationalen Streitkräfte, wie hier gerne betont wird).