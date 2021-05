Das Treffen der EU-Finanzminister in Lissabon zeigt: Als Ressortchef ist Scholz anerkannt. Doch den Kanzlerkandidaten holt der portugiesische Regierungschef Costa in die Realität zurück.

Von Cerstin Gammelin, Lissabon

Als der deutsche Finanzminister Olaf Scholz am Freitagabend mit den europäischen Kollegen in Lissabon zu Abend isst, werden im Fernsehen zu Hause die neuesten Umfragewerte vorgelesen. Scholz hat einen langen Tag hinter sich, er ist erst 2 Uhr nachts angekommen, früh raus, hat lange Debatten über Konjunktur und Inflation in Europa geführt, es war auch um die internationale Koordination des Klimaschutzes gegangen und um die globale Mindeststeuer. Er hat sich also einen Bissen verdient - wobei der ihm zunächst leicht im Halse hätte steckenbleiben können: 14 Prozent für die SPD im ZDF-Politbarometer, noch etwas runter also. Andererseits: im direkten Vergleich mit den beiden Mitbewerbern um das Kanzleramt liegt der SPD-Kandidat Scholz in der Gunst der Wähler vorne.

Dass in Deutschland bald gewählt wird, ist auch in Lissabon ein Gesprächsthema. Das Treffen der europäischen Finanzminister in der portugiesischen Hauptstadt ist das erste seit mehr als neun Monaten. Man freut sich über alte Rituale wie das Aufstellen fürs Familienfoto und über Kaffeepausen, vor allem aber darüber, dass man wieder unter sich ist - bei den digitalen Konferenzen konnte ja kaum vertraulich gesprochen werden, wer wusste schon, wer noch alles mithören konnte. Und so geistert auch die Frage durch die Gänge, was die nahende Bundestagswahl bringen wird. Starke grüne Parteien sind in Europa die Ausnahme, man fragt nach, was die deutschen Grünen eigentlich für eine Truppe seien. Und ob der Kandidat Scholz wirklich eine Chance hat, mit der SPD die Bundestagswahl zu gewinnen?

In Lissabon entsteht der Eindruck, dass Olaf Scholz zwischen zwei Welten pendelt. In der einen sitzt er als Minister und Vizekanzler unter 27 Kollegen in Meetings, alle haben sich daran gewöhnt, dass er "einen ganz anderen Stil als Wolfgang Schäuble" pflegt, wie einer erzählt, der ihn in den Besprechungen erlebt. Er sei "nicht der Wortführer", drängle nicht vor, greife aber manchmal ein in Konflikten und versuche zu vermitteln. Diese Attitüde von Schäuble, zu bestimmen und bei Kreditprogrammen mit Zuckerbrot und Peitsche zu arbeiten und durchzusetzen, dass die Länder leiden sollen, die sich nicht an Regeln halten - die habe Scholz nicht. Was man ihm anrechnet, ist, dass er mit dem französischen Kollegen Bruno Le Maire den EU-Wiederaufbaufonds konzipiert hat. Die EU-Kommission nimmt erstmals in großem Stil Schulden auf, die überwiegend als Zuschüsse an die Regierungen ausgereicht werden, um die Wirtschaft zu modernisieren. Man ist auch zufrieden, dass dieser Wettbewerb um die niedrigsten Unternehmenssteuern vorbei zu sein scheint, auch da hat Scholz über seinen Ansatz einer globalem Mindeststeuer geholfen. Die Realität erscheint als die Welt, in der Scholz was voranbringt.

Müsste seine Partei nicht Wahlplakate drucken mit dem Slogan "Wählt Scholz - trotz SPD"?

Die andere Welt ist die, in der Scholz Kanzlerkandidat ist und beständig wiederholt, was er alles noch vorantreiben wird, wenn er erst die Bundestagswahl gewonnen hat und die nächste Bundesregierung anführt. Mit 14 Prozent für die SPD? Die Werte lägen im Bereich "der Erwartungen", lautet seine stereotype Antwort, langer Atem sei angesagt. Zwischenzeitlich hat man den Eindruck, dass die Welt des Kandidaten eine Scheinwelt zu sein scheint, oder sollte man sagen: Märchenwelt? Wer versucht, mit Fragen wie der, mit welchen Versprechen er noch die Umfragen drehen will - oder ob nicht die SPD Wahlplakate drucken müsste mit dem Slogan "Wählt Scholz - trotz SPD", wieder in die Realität zu gelangen, findet in den Antworten des Kandidaten bislang nicht die Tür dafür. Er sei angetreten, um für die SPD das Kanzleramt zu gewinnen, man habe einen Plan, wiederholt Scholz - und man hat den Eindruck, dass der erfahrende Politiker weiß: Er hat gar keine andere Wahl als diesen Satz zu wiederholen, egal wo die Umfragen stehen.

In Lissabon ist es ausgerechnet ein Sozialdemokrat, der ihn in die Realität zurückholt. Nach den Beratungen mit den Finanzministern schaut Scholz noch schnell bei Premierminister António Costa vorbei, der auch Generalsekretär der sozialistischen Partei ist. Vor dem Amtssitz wehen drei Fahnen, die portugiesische, die europäische und die der EU-Ratspräsidentschaft. Kurz bevor der Gast eintrifft, tritt ein Mitarbeiter an den vierten Mast - und hisst eine regionale Flagge. Es gibt keine deutsche Flagge zu Ehren des deutschen Vizekanzlers, auch wenn der bald Kollege auf Augenhöhe sein will.

Später soll Costa sagen, welchen Tipp er Scholz geben könnte für die Wahl, schließlich hat er selbst schon mal aus ähnlich aussichtsloser Position mit den Sozialdemokraten gewonnen. Also, sagt Costa, er arbeite mit jeder Bundesregierung zusammen. Scholz, der neben ihm steht, versucht die kühle Antwort zu relativieren, manchmal müsse man ja die Worte diplomatisch wählen. Scholz selbst aber hat eine Antwort parat. Was ihn mit Costa verbinde, sei doch, dass der Portugiese auch erst Bürgermeister einer großen Stadt war und dann Minister, bevor er Regierungschef wurde.