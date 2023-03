Das jüngste Verhalten Deutschlands in Brüssel erinnert eher an Ungarn. Ist das seitens des Bundeskanzlers Absicht oder Ungeschick?

Im Streit über die Autos der Zukunft bringt Deutschland seine EU-Partner gegen sich auf: Das jüngste Verhalten erinnert eher an Ungarn. Was die deutsche Ruppigkeit zu bedeuten hat.

Von Daniel Brössler, Nicolas Richter und Hubert Wetzel, Berlin/Brüssel

Der Kanzler horchte auf, als die estnische Regierungschefin Kaja Kallas beim jüngsten EU-Gipfeltreffen in Brüssel das Wort ergriff: Artilleriemunition für die Ukraine solle nicht mehr jedes Land einzeln besorgen, sondern zentral die EU-Kommission, sagte sie. Das kam überraschend, doch Olaf Scholz soll die Idee plausibel gefunden haben. So erzählte es später eine europäische Premierministerin, die auch in der Runde gesessen hatte. Und als man sie fragte, woran sie die Zustimmung von Scholz erkannt habe, sagte sie: "Olaf hat nicht Nein gesagt." Die überraschte Nachfrage, ob der Kanzler im europäischen Kreis tatsächlich manchmal barsch Nein sage, beantwortete die Premierministerin so knapp wie klar: "Oh ja."