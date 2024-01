Wie im Brennglas zeigt sich an nur einem Tag die Krise der Kanzlerschaft von Olaf Scholz. Erst trifft er in Cottbus auf wütende Bauern, dann melden sich in Berlin zunehmend frustrierte Genossen zu Wort.

Von Markus Balser und Georg Ismar, Cottbus/Berlin

Dass der Bahnhof für den Kanzler in Cottbus groß werden würde, war schon vor seiner Ankunft klar. Aber so hat Olaf Scholz sich das sicher nicht vorgestellt. Als die Deutsche Bahn am Donnerstagmorgen hier ihr größtes und modernstes ICE-Werk eröffnen will, wird Scholz von lautstarken Bauernprotesten empfangen. "Ist der Bauer ruiniert, wird dein Essen importiert", kann Scholz auf einem der Plakate in der Zufahrt lesen. Und zu hören bekommt er auch einiges. Hunderte Landwirte fahren in einer Kolonne hupend am Werksgelände vorbei.