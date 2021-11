Von Nico Fried und Cerstin Gammelin, Berlin

Parlamentarismus kann eine komplizierte Sache sein. Um 9.40 Uhr erteilt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas dem Minister Olaf Scholz das Wort "für die Bundesregierung", wie sie sagt. Und das Manuskript, das Scholz daraufhin im wahrsten Sinne des Wortes hinter dem Rücken von Angela Merkel zum Rednerpult trägt, liegt auch in einer dunkelblauen Mappe mit aufgeprägtem Bundesadler. Doch das, was der Vizekanzler gleich vorlesen wird, sagt er genau genommen im Namen der Koalition von SPD, Grünen und FDP, die ihn zum Kanzler wählen soll. Und das wiederum, was er nicht erwähnen wird - ein nicht unwichtiges Detail -, lässt er womöglich unter den Tisch fallen, weil es die Kanzlerin nicht im Namen ihrer geschäftsführenden Regierung hören will. Olaf Scholz ist derzeit ein Mann mit zwei Loyalitäten.