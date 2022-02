Von Daniel Brössler

Der Tag, an dem der Weltfrieden in die Ressortzuständigkeit der Hamburger Behörde für Inneres und Sport fiel, war der 12. September 2001. Am Tag zuvor hatten islamistische Attentäter Flugzeuge in die beiden Türme des World Trade Center in New York und ins Pentagon in Washington gelenkt. 3000 Menschen starben. Nun wurde bekannt, dass eine Spur nach Hamburg führt, in den Stadtteil Harburg, wo Mohammed Atta, einer der Terroristen in einer Wohngemeinschaft gelebt hatte. Der damalige Innensenator war noch keine vier Monate im Amt, schaltete aber sofort. Die Nacht verbrachte er im Lagezentrum des Polizeipräsidiums in Alsterdorf. Am nächsten Morgen gab er eine Pressekonferenz. Olaf Scholz betrat erstmals die Weltbühne.