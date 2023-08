Kanzler-Urlaub:Der Fototrick des Olaf Scholz

Von Georg Ismar, Berlin

Der Hinweis der Kanzlergattin ist hanseatisch knapp gehalten. "Der Urlaub in der Provence mit großartigen Eindrücken ist vorbei. Eine wunderschöne Region in Europa. #Frankreich #Provence #Nizza #Grasse", schreibt Britta Ernst bei Instagram zu einer Bildergalerie mit sechs Fotos. Zu sehen sind das Matisse-Museum und die Promenade des Anglais mit dem Stadtstrand in Nizza, pittoreske Ortsansichten oberhalb der Côte d'Azur, die berühmte Verdonschlucht mit ihrem smaragdgrünen Wasser und eine auf einem Sims dösende Katze, hinter der sich im Fenster die Fotografin Ernst spiegelt. Der Kanzler selbst fehlt zwar, aber auf diese Weise löst Britta Ernst also das große Rätsel um den Urlaubsort.