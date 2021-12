Von Cerstin Gammelin

Olaf Scholz kostet den Augenblick aus. Er wählt den längst möglichen Weg hinauf zur Bühne. Er kommt rechts hinter ihr hervor, geht außen vorbei an den Kameras, schreitet sie ab, steigt ein paar Stufen hinauf und dreht sich um, dem Publikum zu. Das ist das Bild, das die Nachrichten übertragen, Bald-Kanzler Scholz neben der überlebensgroßen Skulptur von Willy Brandt, der Aufbruch der Sozialdemokraten in eine neue Zeit. Es ist Montagmorgen, drei Minuten nach zehn, als Scholz beginnt, sein Team vorzustellen, die sozialdemokratischen Minister und Ministerinnen.

Noch ehe auch nur ein Name gefallen ist, dürfte klar geworden sein, dass diesem Auftritt tatsächlich etwas Historisches anhaftet. Selbst langgedienten Politikbeobachtern ist nicht erinnerlich, dass bis zwanzig Minuten vor der offiziellen Bekanntgabe einer Kabinettsliste in Berlin niemand genau wusste, wer in der SPD die großen Ressorts bekommen würde. Gesundheit? Verteidigung? Innen? Hätte die Union ihre Leute benennen sollen, was wäre das für eine tagelange öffentliche Aufregung gewesen. Seitdem Scholz bei der SPD den Ton angibt, sind die Genossen verschwiegen bis an die Grenze zur Geheimniskrämerei.

"Die Sicherheit wird in dieser Regierung in den Händen starker Frauen liegen."

Das gibt in der Öffentlichkeit ein geschlossenes Bild ab, gestritten wird ja ohnehin genug. Vor allem aber gibt es dem baldigen SPD-Kanzler den Spielraum, den er eingefordert hat. Was in Erinnerung bleiben wird von diesem Morgen, ist der Umstand, wie zackig alles klappt, es ist eine wohl choreografierte Inszenierung mit nur wenigen elastischen Momenten. Ein paar Fragen sind zugelassen, werden sie aber an jemanden anderes als Scholz gestellt, fängt der sie weg wie mit einem Kescher. Er fischt sie sozusagen aus dem Netz und beantwortet sie selbst. In der halben Stunde, die Scholz mit seinem Team auf der Bühne zubringt, fällt auf, wie häufig er die "sehr, sehr gute" Arbeit seiner Kandidaten hervorhebt, auf ihre "ganz, ganz besondere" Position hinweist oder sich schlicht "sehr, sehr dankbar" zeigt.

Fünf nach zehn ist es, als Scholz den ersten Namen nennt. Die hessische SPD-Landesvorsitzende Nancy Faeser soll "die erste Innenministerin Deutschlands" werden. Ein Coup, Scholz freut sich, die 51-Jährige kommt auf die Bühne, stellt sich auf den markierten Platz. Es folgt "ein Schlachtross aus Niedersachsen", wie Scholz formuliert, gemeint ist Hubertus Heil. Der schiebt sich gutgelaunt zwischen Faeser und Scholz auf seine Position und dankt, dass er seine alte Arbeit als Arbeitsminister fortführen kann.

Für die nächste Personalie gleitet Scholz fast ins Pathos. "Die Sicherheit wird in dieser Regierung in den Händen starker Frauen liegen", sagt er, die neue Verteidigungsministerin werde "eine ganz, ganz bedeutende" sein: Christine Lambrecht, bisher zuständig für Justiz und Familie, kommt auf die Bühne, souverän, als wäre dieser Ruf eine Selbstverständlichkeit gewesen.

Wenn es eine Person gibt, an der künftig der Erfolg dieser Ampel-Koalition im Allgemeinen und der von Scholz als Kanzler im Besonderen gemessen werden dürfte, dann ist es jener designierte Minister, der um 10.13 Uhr winkend wie ein Popstar auf die Bühne springt. Er schlängelt sich an den künftigen Kabinettskollegen vorbei und kommt erst neben Scholz und Willy Brandt zum Stehen: Karl Lauterbach, Gesundheitsminister der Herzen. Während er kurz redet, passiert Seltsames. Fast symbiotisch scheint er mit der Skulptur von Willy Brandt zu verschwimmen, beide haben die linke Hand in der Hosentasche, die rechte ähnlich gespreizt erhoben zum Sprechen. Der Blick verrät, dass es um Grundsätzliches geht - dazwischen steht Olaf Scholz mit seinen Sprechkärtchen in der Hand. Lauterbach verspricht, man werde das schaffen mit der Pandemie - und die Zuversicht scheint wie mit Händen greifbar zu sein. Ohne erfolgreiche Pandemiebekämpfung, das ist klar, können SPD, Grüne und FDP ihr Regierungsprogramm vergessen.

Es folgen weitere Personalien. Klara Geywitz, die Brandenburgerin, soll ein Bauministerium aufbauen, "eine schwere Aufgabe, wo es um was richtig Konkretes geht" - da sie aus der Region der Selbermacher kommt, erscheint sie Scholz offenbar als besonders geeignet zur gesamtdeutschen Bauleiterin. Die frühere Umweltministerin, Svenja Schulze, die erfahren sei auf internationalem Parkett, wird die Entwicklungszusammenarbeit leiten. Und für "das leise Geschäft", womit Olaf Scholz die Leitung des Kanzleramts meint, soll sein Vertrauter Wolfgang Schmidt zuständig sein - von dem man weiß, dass er Tag und Nacht arbeitet, aber auch, dass er alles ist, nur nicht leise. Im Wahlkampf hat er sich eine Anzeige eingehandelt, weil er vertrauliche Dokumente auf Twitter öffentlich gemacht haben soll. Das Verfahren ist nicht abgeschlossen.

Es fehlen die Jungen, die Migranten, die Ostdeutschen aus Gebieten, die als abgehängt gelten

Nach gut zwanzig Minuten ist das Team vollzählig angetreten, jeder steht auf seinem Platz, viele sind regierungserfahren, fast alle in den Fünfzigern, fast alle in gedecktem Dunkelblau, das Team "Keine Experimente". Es fehlen die Jungen, die Migranten, die Ostdeutschen aus jenen Gebieten, die immer wieder als abgehängt bedauert werden. Es habe niemanden gegeben, der Scholz einen Korb gegeben habe, verlautet am Montag aus Verhandlungskreisen. Stimmte das, wäre es sein Traum-Team. Kritik weist Scholz ohnehin zurück. Es sei "gut, dass wir die Vertretung all der unterschiedlichen Bereiche unseres Landes im Kabinett wiederfinden".

Die Frage an seine künftige Innenministerin, ob sie denn nicht in Hessen SPD-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl werden wollte, hatte Scholz zuvor abgefangen und ausweichend beantwortet, alles zu seiner Zeit. Dass er sein Ziel, das Kabinett paritätisch zu besetzen, verfehlt habe, könne er nicht erkennen, von 16 Ministerposten würden acht mit Männern und acht mit Frauen besetzt. Sich selbst rechnet er da einfach raus. Die letzte Frage geht an Lauterbach, nach weiteren Pandemiemaßnahmen - aber auch die fischt Scholz ab. Man habe vereinbart, dass die künftigen Minister vor der Vereidigung sich nicht zu detailliert äußern sollten. "Aber ich denke mal, zwei Sätze ...", sagt er und reicht das Wort an Karl Lauterbach weiter. Der redet dann doppelt so lange.