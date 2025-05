Von Jens Schneider

Ein paar Sekunden ist Olaf Scholz an diesem dramatischen Vormittag im Bild. Die Kamera begleitet ihn, als sein designierter Nachfolger Friedrich Merz gerade im ersten Wahlgang gescheitert ist. Und in seinem Gesicht meint man so viel lesen zu können: Fassungslosigkeit, Unverständnis und Sorge nach einem bis dahin unvorstellbaren Vorgang, der nicht nur Friedrich Merz schaden wird. Scholz schüttelt den Kopf, wirkt aufgebracht, auf seine Art.