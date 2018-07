24. Juli 2018, 15:57 Uhr Oksana Shachko Femen-Gründerin in Paris gestorben

Ein Archivbild zeigt Oksana Shachko bei einer Demonstration im November 2012 in Paris.

Oksana Shachko wurde 31 Jahre alt. Sie hat die feministische Künstlergruppe Femen vor zehn Jahren in der Ukraine mitgegründet.

Oksana Shachko, eine der Gründerinnen der feministischen Iniative Femen, ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Das teilt die Gruppe auf ihrer Webseite mit. "Die furchtloseste und verletzlichste Oksana Shachko hat uns verlassen", heißt es da, "wir trauern gemeinsam mit ihren Verwandten und Freunden."

Shachkos Leiche sei am Montag in ihrer Pariser Wohnung gefunden worden. "Wir warten nun auf die offizielle Version der Polizei", heißt es in dem Beitrag. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt.

Die Ukrainerin Shachko hat die Künstlergruppe Femen 2008 in ihrem Heimatland zusammen mit Anna Hutsol and Alexandra Shevchenko gegründet. Die Gruppe hält ihre Aktionen auf Video fest und begründet und erklärt sie im Internet. Ihre Oben-Ohne-Aktionen richten sich unter anderem gegen Sextourismus, Homophobie und religiöse Einrichtungen.